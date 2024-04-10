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邀區議員參與先行先試問卷調查 卓永興：更客觀蒐民意

【明報專訊】垃圾徵費「先行先試」計劃已於4月1日起在14個試點展開，涵蓋公私營住宅樓宇、食肆、院舍、商場和政府大樓。政府昨稱會邀請當區區議員，於計劃開始後第三個星期在試點參與問卷調查工作，蒐集住戶、清潔工、物管和商戶意見，讓政府掌握推行垃圾徵費的「落地」情况及不同群組的準備程度，以務實部署和處理。

政務司副司長卓永興領導的跨部門小組昨日舉行「先行先試」問卷調查簡介會，向參與調查的區議員講解工作背景、目的和細節。卓永興稱，邀請當區區議員參與，是希望他們能較政府人員更有效、更獨立客觀地蒐集民間意見，如實向政府反映。

柴灣試點：垃圾清理流程增逾1小時

卓永興表示，垃圾徵費直接影響700萬市民生活，政府要謹慎行事，測試清楚在垃圾徵費下，在不同場景涉及不同參與者的實際操作。意見調查由民青局／民政事務總署和環境及生態局／環保署共同執行，民青局會安排區議員到試點處所訪問受訪者。

「先行先試」試點之一位於柴灣連翠邨，該屋邨280多個單位由創毅物業服務顧問有限公司負責物業管理，身兼該公司董事總經理的香港物業服務公司協會主席潘建良昨日接受港台《千禧年代》訪問時表示，從過去一星期觀察，只有大約兩成人有用指定袋，但前線清潔工的工作量就明顯增加，他們要先處理用指定袋包好的垃圾，然後將其他垃圾再放入大的指定袋，整個清理垃圾流程較以往延長一個多小時。

（垃圾徵費）

相關字詞﹕先行先試 垃圾徵費

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