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護垃圾徵費 前官員紛發聲回應爭議 黃錦星稱民意撐 區詠芷倡遵習「綠水青山」論 李家超：試行後再部署

【明報專訊】垃圾徵費爭議未息，前朝政府推動該政策的前環境局長黃錦星、前副局長陸恭蕙及前政治助理區詠芷，齊發聲力保垃圾徵費。黃錦星昨日呼籲社會迎難而上，稱各界已經及早準備資源配合垃圾徵費，反問「如果錯失今次良機，如何對得住年輕人」。區詠芷撰文提及國家主席習近平也倡議「綠水青山就是金山銀山」理念，香港應配合國策，不應放棄。行政長官李家超昨被問到會否擱置計劃時表示，會總結「先行先試」計劃蒐集的數據，「再作下一步部署」。

垃圾徵費是否在8月1日實施存在變數，政府官員近期多次表示要視乎「先行先試」結果再部署，未有正面回應是否如期推行。李家超昨日出席行會前再被問到政府會否擱置計劃，他重申垃圾徵費「已經是香港的法律」，政府正考慮如何推行該法律，所以透過「先行先試」蒐集數據，現階段應認真落實「先行先試」，再作下一步部署，「我們當然會向市民講清楚，在收集數據和部署方面，最後的決定和做法是怎樣」。

垃圾徵費條例草案於2021年獲通過，時任環境局長黃錦星昨日出席「雪龍2」號活動後提到，相關政策於前特首董建華年代已開始討論，上兩屆政府在制訂政策過程雖然時有爭議，但逾半市民支持大方向。他說自己擔任局長時，觀察到落實垃圾徵費有很多挑戰，遂邀請可持續發展委員會與民共議，結論是社會支持制定適合香港的垃圾收費模式。

黃：韓台徵費初期配套不比港好

對於有指本港回收配套不足，黃錦星稱垃圾徵費對減廢的力量很大，稱韓國、台灣等地落實垃圾收費初期，回收配套不比香港好，各個城市都需要長時間適應政策，改變市民習慣可能亦要以年計，需要有破冰前行的決心，呼籲社會要珍惜。

陸恭蕙：非為難香港 擱置淪笑話

前環境局副局長陸恭蕙前日回覆本報查詢時說，垃圾徵費是廢物管理系統的重要部分，香港要有決心推行。陸昨接受傳媒訪問時又說，若本港開始計劃後又不推行，「會成為笑話」；政府正展開「先行先試」，可觀察如何解決遇到的問題，「如果時間唔夠可以延長，但不可以太難為理由不做」。她又提到，垃圾徵費並非某一派人提出來為難香港，有疑問的人可作事實查證。

另外，前環境局政治助理區詠芷今日在本報撰文（刊B10），對近日有言論認為計劃應再延後甚至擱置「深感遺憾」，擔心相關言論會引起社會分化，影響國家的碳中和發展方向，忽略肩負亞洲國際都會的應有之義，背棄4任特首的施政方針於不顧。區說垃圾徵費在廢物管理學中從來是核心政策，是整個減少廢物中的火車頭。她稱全球多個先進城市早已推行按量收費，如2022年1月國家發改委等4部委提出《關於加快推進城鎮環境基礎設施建設的指導意見》，全面落實生活垃圾收費。

回望法例 李慧琼：理想化

民建聯立法會議員李慧琼認為，現時未有足夠回收配套，倘如期8月實施徵費，她擔心引致混亂的風險很高，促政府審慎按實際情况評估。她又稱現在回看2021年通過的垃圾徵費法例是「過分理想化」。翻查資料，2021年立法會通過垃圾徵費法例時民主派議員已總辭，三讀時37名建制派議員均舉手贊成。

環保署昨回覆查詢稱，會繼續檢視社區回收設施的運作情况，全港首個在食環署轄下街市設立的公眾廚餘收集點，本月將在駱克道街市啟用；署方已在全港65個垃圾收集站設立廚餘收集點，第二季將增至近100個。

明報記者

（垃圾徵費）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕區詠芷 陸恭蕙 黃錦星 先行先試 垃圾徵費

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