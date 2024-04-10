灣區熱搜：「換大屋」需求趨增 深新盤細單位佔比撤限

執行近20年 「7090政策」告終

深圳市規劃和自然資源局於上月發布通知，停止執行2006年推出的《關於按照國家政策執行住宅戶型比例要求的通知》。這項已執行18年的舊政簡稱「7090政策」，起源於當年國家住建部要求一個住宅樓盤中，90平方米以下中小型單位的數目佔比須達70%以上，旨在調整供應結構。上海亦已於較早前正式宣布取消「7090」政策。

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉稱，從「7090」政策制定以來的近20年間，內地已建成「保障+市場」的供給體系，私人住宅市場主要解決「換大屋」的改善型需求。據深圳房地產信息網數據，2023年深圳成交的31,621個新盤單位中，90平米以下僅佔37.6%，90至144平方米則佔58.2%。李宇嘉認為「上車」一族的需求很大部分透過二手市場解決，因為在「7090」執行多年、庫存夠大的情况下，二手市場有充足的中小戶型可供選擇，如果新增住宅供應繼續執行「7090政策」，已無法匹配高地價下新樓市場的需求結構。

房企白名單助融資 已批逾百億

此外，據國家金融監督管理總局廣東監管局3月25日公布，全廣東21個地級市均已建立城市房地產融資協調機制，並訂立第一批項目「白名單」，讓銀行授信支持名單上的房地產項目。該局轄內已完成授信審批項目超過60個，審批金額共161.94億元人民幣，已實際提供融資超過70億元人民幣，為房地產企業紓緩現金困難。