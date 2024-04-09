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【Emily】樹仁調查：八成中學生 未知想做點樣嘅人

【明報專訊】每一個青年都會經歷尋找自我嘅過程，香港樹仁大學噚日發表調查研究，話有八成受訪中學生同約六成半受訪大專生「未認定自我身分」。研究中嘅「自我身分認同」指青年想要成為一個點樣嘅人，包括喺教育、事業同生活上等唔同範疇；而研究發現，建立到身分認同有助建立人生方向。研究並發現，「已認定自我身分」嘅青年，通常生活滿意度較高、性格較主動、自尊心較強同有較多親社會行為等特點。

六成半大專生「未認定自我身分」

研究針對15至24歲嘅中學生同大專生，共1102名參加者中543人係中學生、559人係大專生，中學生之中男女比例各佔約一半，差異唔大，但大專生中女學生就佔約七成半。研究由2020年開始，喺3年內每6個月同參加者做一次問卷調查，經過4階段嘅資料收集最終得出結果。研究結果指出「已認定自我身分」嘅中學生只有約兩成，大專生只有約三成半。

身兼研究項目統籌人嘅樹仁大學社會學系系主任張越華話，身分認同嘅建立與個人生活滿意度、投入生活嘅積極性有正面關係；相反，缺乏明確嘅自我形象，就會導致生活散漫同消極情緒。研究團隊建議學校同青年服務機構協助未認定身分嘅青年確立自己嘅身分，至於已認定自我身分嘅青年，就要鞏固佢哋對自我身分嘅認同與投入。

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