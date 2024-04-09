【Emily】時任官員駁反對派提垃圾徵費論 陸恭蕙：當年有份寫藍圖 張欣宇：董年代已提

網民溫提：建制全投支持票通過

張欣宇噚日喺fb發文，認為「事實還事實」，指垃圾徵費最早於2005年由董建華政府提出，於曾蔭權、梁振英任內曾諮詢公眾，到上屆政府向立法會提交法案。張欣宇仲特別提到，立法會於2021年以37票贊成通過垃圾徵費法案，當中逾20人仍為現任議員，更有兩人𠵱家做咗官員，即副律政司長張國鈞同埋民青局長麥美娟。

時任副環境局長陸恭蕙亦同有線新聞講，事實查核好重要，話呢個唔係反對派提出嚟「搞亂香港」嘅政策，稱政府喺2013年發表《香港資源循環藍圖》提出實施垃圾收費，佢同時任局長黃錦星及環保署有份撰寫，係反映政府嘅推行意願。

翻查資料，2021年立法會通過垃圾徵費法例時民主派議員已經總辭，有37名建制派議員都投贊成票，唯一投反對票嘅議員係熱血公民鄭松泰。唔少網民討論，有人留言反問「咁建制派又投贊成票？」，亦有人話「當年環境（運輸及工務）局局長廖秀冬話要收架喎！佢係反對派？」