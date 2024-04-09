明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

梁振英：港可助內地製造「走好最後一公里路」

【明報專訊】全國政協副主席梁振英昨日表示，上月國務院總理李強發表的政府工作報告中，香港會有很多機遇，惟不應只着眼有香港兩字的段落，認為大力推進現代化產業體系建設、加快發展新質生產力、推動產業鏈供應鏈優化升級「都要做」，又稱本港可協助打造更多有國際影響力的中國製造品牌，亦能透過本地的「生產性服務業」助內地高質量發展「走好最後一公里路」。

香港再出發大聯盟昨舉辦兩會研討會，題為政府工作報告中香港的擔當與機遇，身兼大聯盟總召集人的梁振英指，內地一直支持本港提升國際金融、貿易及航運中心的地位，提升地位關鍵在向「價值鏈」上游走，舉例貨櫃碼頭提供一般貨運服務外，可提供高端航運服務如船舶買賣租賃、融資、註冊登記和相關海事法律服務，又引述倫敦作為最成功的高端航運中心，雖未曾列入十大貨運港，但從業員收入較香港的碼頭司機高約10至20倍，認為值得本港參考。

指現無具影響力中國品牌 港可推銷

貿易方面，梁稱現時市場未有具國際影響力的中國品牌，本港可在這方面協助推銷。他說，有美國品牌出售的藍莓，產地來自內地雲南，認為具有國際影響力的香港，可助力內地優良的農業、工業等產品「賣到好價錢」，令內地高質量發展「走好最後一公里路」。他又說，本港亦可發展第三方的檢測服務，讓本地理科學生畢業後可任職之餘，亦可作為新興產業發展。

上 / 下一篇新聞

公經社課本 引《憲法》談公民權利 均藉防疫闡「權利非無限制」 校長：糾舊科過分談自由
公經社課本 引《憲法》談公民權利 均藉防疫闡「權利非無限制」 校長：糾舊科過分談自由
教管理情緒 盼增抗逆力
教管理情緒 盼增抗逆力
聖方濟各大學申應科大 稱擬增不同學科課程
聖方濟各大學申應科大 稱擬增不同學科課程
【日月掠影】1983年5月20日：港元弱勢民心動搖 促成聯匯
【日月掠影】1983年5月20日：港元弱勢民心動搖 促成聯匯
雪龍2抵港 港人有望參與極地研究 港府冀每年兩名額 或年底公布安排
雪龍2抵港 港人有望參與極地研究 港府冀每年兩名額 或年底公布安排
萬米吊索通深海 實驗室研生物環境樣本
萬米吊索通深海 實驗室研生物環境樣本
登船學生：可見國家科研發達
登船學生：可見國家科研發達
愛國主義教育小組成立 李慧琼做組長
愛國主義教育小組成立 李慧琼做組長
黃金假扮鋼鐵零件 嵌機器圖走私日本 海關檢146公斤值8400萬 歷來最大宗
黃金假扮鋼鐵零件 嵌機器圖走私日本 海關檢146公斤值8400萬 歷來最大宗
李宇軒：IPAC開會商促各國停引渡、減依賴華
李宇軒：IPAC開會商促各國停引渡、減依賴華
陳梓華憂李變「枱面人」連累親友
陳梓華憂李變「枱面人」連累親友
3警齊增證供遭官質疑 兩恆大生暴動罪脫
3警齊增證供遭官質疑 兩恆大生暴動罪脫
太白海鮮舫獲頒「保存令」 偕珍寶同須維持現狀
太白海鮮舫獲頒「保存令」 偕珍寶同須維持現狀
「三的」申加價 紅的起表多5元 運署：車主收入較疫前大減
「三的」申加價 紅的起表多5元 運署：車主收入較疫前大減
政府與公營機構 擬網絡攻防演練
政府與公營機構 擬網絡攻防演練
單車婦捱撞倒斃水渠 家屬冀有片還原真相
單車婦捱撞倒斃水渠 家屬冀有片還原真相
發帖稱酬200元到美心斬人 文員煽動囚3月
發帖稱酬200元到美心斬人 文員煽動囚3月
垃圾徵費8月實施否 郭偉強：現不宜判死
垃圾徵費8月實施否 郭偉強：現不宜判死
話你知：內地列明用者自付 多每戶定額收費
話你知：內地列明用者自付 多每戶定額收費
非禮內地研究員 港大內地助理教授自首
非禮內地研究員 港大內地助理教授自首
消防上環游繩救困吊船工人
消防上環游繩救困吊船工人
「醫院認證」評估管理運作風險 7龍頭公院後年底前循內地標準評核
「醫院認證」評估管理運作風險 7龍頭公院後年底前循內地標準評核
許正宇訪美 晤商界學術界
許正宇訪美 晤商界學術界
涉改採購規格助友中標 醫局總監押後訊
涉改採購規格助友中標 醫局總監押後訊
灣區熱搜：港澳子弟校接連開辦 民營校辦英會考課程
灣區熱搜：港澳子弟校接連開辦 民營校辦英會考課程
灣區熱搜：暑期課受歡迎 有教《孫子兵法》做生意
灣區熱搜：暑期課受歡迎 有教《孫子兵法》做生意
灣區手記：語音信息 ／文：尚東美
灣區手記：語音信息 ／文：尚東美
【Emily】時任官員駁反對派提垃圾徵費論 陸恭蕙：當年有份寫藍圖 張欣宇：董年代已提
【Emily】時任官員駁反對派提垃圾徵費論 陸恭蕙：當年有份寫藍圖 張欣宇：董年代已提
【Emily】新裝印「請再次回收我」 500毫升可口可樂樽用再造膠
【Emily】新裝印「請再次回收我」 500毫升可口可樂樽用再造膠
【Emily】樹仁調查：八成中學生 未知想做點樣嘅人
【Emily】樹仁調查：八成中學生 未知想做點樣嘅人
【Emily】議員上「雪龍2」號興奮打卡 陳家珮影埋船員睡房洗手間
【Emily】議員上「雪龍2」號興奮打卡 陳家珮影埋船員睡房洗手間
【Emily】幫手提質詢 每月津貼3000 教大生陳沛良議辦實習3月
【Emily】幫手提質詢 每月津貼3000 教大生陳沛良議辦實習3月