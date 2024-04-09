梁振英：港可助內地製造「走好最後一公里路」

香港再出發大聯盟昨舉辦兩會研討會，題為政府工作報告中香港的擔當與機遇，身兼大聯盟總召集人的梁振英指，內地一直支持本港提升國際金融、貿易及航運中心的地位，提升地位關鍵在向「價值鏈」上游走，舉例貨櫃碼頭提供一般貨運服務外，可提供高端航運服務如船舶買賣租賃、融資、註冊登記和相關海事法律服務，又引述倫敦作為最成功的高端航運中心，雖未曾列入十大貨運港，但從業員收入較香港的碼頭司機高約10至20倍，認為值得本港參考。

指現無具影響力中國品牌 港可推銷

貿易方面，梁稱現時市場未有具國際影響力的中國品牌，本港可在這方面協助推銷。他說，有美國品牌出售的藍莓，產地來自內地雲南，認為具有國際影響力的香港，可助力內地優良的農業、工業等產品「賣到好價錢」，令內地高質量發展「走好最後一公里路」。他又說，本港亦可發展第三方的檢測服務，讓本地理科學生畢業後可任職之餘，亦可作為新興產業發展。