「醫院認證」評估管理運作風險 7龍頭公院後年底前循內地標準評核

醫院認證是透過外來並獨立的醫院認證專業機構的協助，客觀評估醫院管理、設施和運作等風險和不足，以改善服務和保障病人安全。醫管局2009年起採用澳洲標準推行醫院認證，其後被指加重前線醫護工作量而煞停，2018年檢討後建議改以聯網形式重推，去年起轉用由深圳市衛健醫院評審評價研究中心（SHARC）訂立的標準重啟認證，每4年評核一次。

內地標準有本港專家參與訂立

曾任醫管局港島東聯網總監的SHARC首批評審員劉楚釗稱，醫管局一般於事故後才檢討並修改指引，「有事發生就做多三四樣嘢」，參與醫院認證可及早檢視，避免事故發生。被問為何改用內地標準，他說以往用澳洲標準須因應文化差異等微調評核項目和準則，內地標準則由本港專家參與訂立，較適合在港使用，兩套標準大致相同。

黎靖匡說應用內地標準也須微調，例如部分範疇本港做得較佳可保留，將制定操作指引供評核用，不會「全部跟足、死都要跟（標準）」。

醫局指內地標準較嚴謹

SHARC早前派員到東院和威院作首次現場差距分析及提出建議，料今年6月再視察，今年底評核。黎靖匡說初步發現內地手術分級和術前評估規範較嚴謹，所有手術須由病人和跨學科團隊參與術前評估，會考慮跟從，以降低併發症風險。

黎承認有醫護反映對評核感到壓力，局方已從不同醫院抽調曾參與澳洲認證的質素及安全部職員到兩間醫院協助並支援文書。

被問何不採用當年建議以聯網形式評核，黎稱內地無聯網概念，故先於兩間醫院重啟認證，SHARC已同意探討聯網認證是否可行。劉楚釗稱部分評核項目如手術要求於整個聯網通用，逐間醫院評核會費時失事，以聯網為單位則可減省程序。