垃圾徵費8月實施否 郭偉強：現不宜判死

陸恭蕙:環保推動經濟發展 符內地歐盟政策觀點

前環境局副局長陸恭蕙昨回覆本報查詢時表示,垃圾徵費是透過經濟手段達到減廢及增加廢物回收的工具,認為必須繼續推行,不能叫停(It must go ahead and not be dropped)。她續稱,今時今日仍有人認為環保與經濟發展兩者存在衝突,看法過時,現時是以環保推動經濟發展,亦是內地與歐盟的政策觀點。

中國和平統一促進會香港總會理事長盧文端昨在本報撰文,指香港社會還沒準備好推行垃圾徵費,促政府重新考慮是否押後或叫停。

江玉歡:不如早宣布無限期延後

多名立法會議員均認同以經濟手段達至減廢,但普遍批評回收配套不足。議員江玉歡昨日在社交媒體發文表示,垃圾徵費已非純環保問題,而是經濟及民生議題。江玉歡指出,「先行先試」計劃的範圍極小,測試能力有限,「與其要再等,不如早些宣布無限期延後,至社會有充分準備才推」。

另外,環保署昨回覆汪玉歡查詢,該署指垃圾徵費實施後,歲晚大掃除、農曆新年、聖誕節、清明、重陽等,垃圾棄置量較多的傳統節日,會酌情指定一些日期市民毋須用指定袋或標籤棄置大型廢物、聖誕樹及年花等。

黃傑龍:不適合2024年的香港

身兼環境運動委員會主席及稻苗飲食專業學會榮譽會長的黃傑龍昨於社交媒體發文,認為垃圾徵費不適合2024年的香港。他稱過去10年,香港的廢物策略和基建已有進步,疫情後香港復蘇尚未成功,認為現時已不適合推行垃圾徵費,建議政府重新檢視徵費法例。

明報記者

