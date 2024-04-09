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港聞

港聞二

發帖稱酬200元到美心斬人 文員煽動囚3月

【明報專訊】49歲會計文員去年在網上討論區涉發帖稱「試下今個星期日喺太古城美心集團斬人，我畀200蚊」，被控煽動他人非法及惡意傷害他人罪，經審訊後被裁定罪成，還押至昨日在東區裁判法院判刑。裁判官何慧嫻稱，被告煽動別人在指定地點和日子斬人，並給予報酬，批評她自私、不負責任，幸事件沒造成傷亡，判處她即時入獄3個月。

報告：沒精神病 欠自制力

被告施小玲（49歲）被控於2023年6月14日犯案。被告受審時自辯稱，當時承受壓力和被父母催促吃飯，在暴躁之下發帖。她重申自己情緒不穩，只是開玩笑，否認煽動。何官較早時拒絕接納被告辯解，裁定她罪成。

經索取兩份精神科報告後，辯方昨早在庭上進一步求情，稱醫生診斷被告沒有精神問題，不建議判處醫院令，但認為被告缺乏管理情緒的自制能力，她不理會別人感受，適宜接受情緒輔導。辯方又說，被告父親會多加看管被告，並願意帶她接受輔導。

何官留意到，報告顯示被告欠缺悔意，她「當刻嬲爸爸媽媽」而發帖。辯方回應稱，被告罪成後已還押兩周，她深切反省後不再任性行事，承諾日後不會重蹈覆轍，望法庭顧及被告配合警方調查，予以輕判。

何官判刑時表示，報告反映被告性格有問題，為人自我中心、不負責任，她遭父母打擾而在網上發帖，罪行性質嚴重，就本案或引致暴力行為，須判處具阻嚇刑罰，考慮被告初犯等，終判囚3個月。

【案件編號：ESCC 2710/23】

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