單車婦捱撞倒斃水渠 家屬冀有片還原真相

女兒：好多嘢未幫佢做，好多嘢佢未享受過

死者兒女和外孫等昨早到富山公眾殮房認屍，各人神情哀傷。死者女兒劉小姐說，媽媽有愛心、喜愛動物及大自然，每日都踩單車到附近餵狗和羊，相信當日有人駕車從後撞倒媽媽。家人現階段最想知悉意外真相，包括是否有人曾移動屍體，「我想了解佢點樣令我媽咁孤單，一晚呀」。

劉小姐憶及事件時眼泛淚光，她說上周五（5日）打算到媽媽住所協助髹油，早上9時許接到警員用媽媽的電話致電，已心知不妙，「原先中午係打算見到一個健健康康的人，但（媽媽）原來半夜已經唔喺到」，自責事發前未留意媽媽整夜沒回家。劉稱若司機撞到人後報案，媽媽就不會失救，「你撞到棵樹都落車睇下棵樹有冇爛」，質疑對方意外後為何不顧而去。她哭訴：「全部人都幫我搵兇手，（現在）搵到喇，但個人唔會翻生。」

被捕39歲姓陳男司機已被控一項「危險駕駛導致他人死亡」罪、一項「意外後沒有停車」罪、一項「意外後沒有報案」罪及一項「更改嚴重意外的證據」罪，案件昨在粉嶺裁判法院提堂，押後7月5日再提堂。