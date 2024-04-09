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港聞二

「三的」申加價 紅的起表多5元 運署：車主收入較疫前大減

【明報專訊】的士業界申請加價，建議市區的士（紅的）起表加5元，由現時27元加至32元，新界的士（綠的）則加4.5元，由23.5元加至28元，每次跳表同加0.2元；大嶼山的士（藍的）則建議起表由22元加至28元，跳表加0.1元（見表）。「三的」亦就行李和動物收費申請加價。立法會交通事務委員會周五（12日）將討論加價方案。有的士業界表示近年營運成本大升，加價後，加幅仍滯後5至6個百分點。有立法會議員批評加幅過大，認為政府應暫緩的士加價。

運輸署向立法會提交文件，紅的和綠的建議分別加價18.5%及19.1%，藍的加約27.3%。

文件指出，去年紅的和綠的租車司機平均每月淨收入撇除通脹後，較疫情前的2019年增加6.2%及0.8%；藍的則微跌2.7%；車主司機收入減少10%至13%，出租車主收入則減少33%至48%，其中紅的出租車主淨收入跌48.3%，至每月6000多元。

司機收入較疫前微增 政府：營運開支大升

運輸署表示，去年的士營運開支較2019年大升，包括保險費急漲近六成、維修保養費平均增約三成，形容的士業界或較難在現時收費水平維持營運。署方表示要改善的士業界營運狀况，歸根結柢須提升服務質素，籌組車隊、加強管理刻不容緩。

運署：籌組車隊加強管理刻不容緩

加價方案另涵蓋多個收費項目，紅的和綠的申請每件行李增收1元，加至7元，每隻動物或鳥類增收2元，加至7元，紅的另申請跳表停車等候時間由60秒減至45秒；藍的行李增2元，加至8元，動物或鳥類及每程電召預約增3元，加至8元。

業界：未全「追滯後」 可考慮掛鈎公僕加薪

的士上次加價為2022年7月，紅的和綠的申請起表加6元，藍的申請起表加7元，最終「三的」同獲批加3元。

的士小巴商總會理事長周國強稱再申請加價是無奈決定，政府前年批准加價時已確認收費加幅滯後20個百分點，而近年營運成本大升，若不加價，業界難以繼續營運。他說方案已未有完全「追滯後」，加價後仍滯後5至6個百分點。

周認為若未能全方案通過，亦應允許加起表價，的士司機不定時有生意，亦要排隊等客，形容起表價「連最低工資都不如」。他另期望政府杜絕白牌車，屆時可考慮收費與公務員加薪幅度掛鈎。

稱進一步損競爭力 田北辰批加幅大促暫緩

實政圓桌立法會議員田北辰認為政府應暫緩的士加價，稱上次加價平均加12.8%，已超過近兩年通脹3倍，形容「幅度大到嚇死人」。他說，之前幾次加價平均幅度亦較通脹略高，加上現時面對白牌車威脅，再加價只會進一步削弱的士競爭力。他建議收緊高齡司機體檢及引入行車安全設備，令保費下調，以減低的士營運成本。

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