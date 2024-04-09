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港聞

港聞二

太白海鮮舫獲頒「保存令」 偕珍寶同須維持現狀

【明報專訊】一間船廠早前入稟高院，稱約兩年前與珍寶海鮮舫及太白海鮮舫的持有人簽約，打算以4元購入珍寶廚房船及太白海鮮舫的3艘船，惟對方支付船舶處理的「訂金」後，珍寶廚房船就入水沉沒，船廠要求持有人賠償。高院法官早前頒下保存令（preservation order），下令盡力保留珍寶廚房船船底部件。另一法官昨頒判辭處理太白海鮮舫，稱太白廚房船已送往內地維修，船身部件同樣須維持現狀。

船廠向業主索償 憂部件被毁

原告為建輝船廠有限公司；首被告為持有太白海鮮舫3艘船的太白海鮮舫有限公司，次被告為持有珍寶海鮮舫廚房船的香港仔飲食企業有限公司。判辭透露，太白海鮮舫的廚房船2023年3月送往中山維修，並拆去船身部件；首被告已和第三方簽署維修合約，涉款700萬元。

至於珍寶海鮮舫的廚房船，則於2022年6月在香港仔避風塘入水傾側，次被告2023年4月將船打撈上岸和拆件，船底部件正由原告保存。

法官黄國瑛去年4月頒發保存令，下令盡力保留珍寶廚房船船底部件，但沒處理太白海鮮舫的狀態。原告一方要求法庭延長珍寶廚房船的保存令，同時頒令保存太白廚房船格局和結構，避免船身部件被棄置，產生不可逆轉的損失。

暫委法官萬可宜昨於判辭稱，被告公司有否違反協議是正審要處理的爭議，但正如原告一方所說，若法庭沒頒發保存令，太白海鮮舫和珍寶廚房船的船底部件可能被棄置。萬官就此頒下保存令，下令太白海鮮舫和珍寶廚房船須保留現狀。

官着雙方3周內商保存方式

被告一方早前提出，無論如何處理太白廚房船和其他船，都有可能增加風險和維修工程費用。萬官認同被告觀點，假設將太白廚房船拖上地面，可能需額外工程。萬官指示雙方在21日內商討船的保存方式和維修工程項目，若雙方未能達成共識，將開庭處理。

【案件編號：HCA 1494/22】

相關字詞﹕民事索償 珍寶海鮮舫 太白海鮮舫

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