3警齊增證供遭官質疑 兩恆大生暴動罪脫

「警處理手法 本席不想多說」

被告范紫雪（現年23歲，下同）及杜美宜（23歲）不認罪，盧靖婷（21歲）則認罪。3人被捕後曾踢保，事隔兩年半再次被捕及起訴。盧昨撤銷擔保，還押至5月6日求情，6月3日判刑。

本案爭議在於范、杜曾否身處隧道收費廣場及身分辨認。彭官指出，制服盧的警員9019錄取3份口供，該警員在當天的口供紙稱目睹兩名女子於天橋跑在人群隊尾，1年8個月後再落口供才首次提及3名女子。該警員庭上解釋，因事後收到通知而提供資料。

辯方曾質疑，警員當時知悉拘捕杜的女督察已離職並不願作供。彭官認為「所有事情實在巧合到匪夷所思的地步」，警員竟可在無額外輔助下更改口供，又在作供時推翻自己說法。彭官翻看涉案片段後只確定盧在場，警員證供並不正確。

至於制服范的警長52190撰寫了5份口供，彭官稱其錄取口供的手法值得商榷，甚至存在不應出現的問題。警長至2022年才發現首兩份口供日子均為案發當日，遂修正。辯方較早時盤問稱，警長更改口供沒說明是哪一份，或令其中一份口供遭摒棄。彭官認為，辯方提問的用意明顯，上述做法可導致嚴重後果，以警長任職多年的經驗，其解釋也不合理和牽強。

被告雖可疑 未至毫無合理疑點

另外警員33947事後兩年才補充其執拾范的卡套之位置。彭官指出，警長及警員無獨有偶憶述更多資料；雖然兩被告相當可疑，但片段未能肯定被告身分，加上控方缺乏具分量環境證供，不足以舉證至毫無合理疑點，裁定兩人罪名不成立。

【案件編號：DCCC 535/22】

（反修例風暴）