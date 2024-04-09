陳梓華憂李變「枱面人」連累親友

【明報專訊】早前證供提及黎智英副手Mark Simon助「G攬炒」眾籌提取眾籌款項後，沒全數匯至The Project Hong Kong的信託基金戶口，事後李宇軒要求陳梓華跟進Mark拖欠款項一事。李昨日供稱，他估計Mark拖欠款項約2.6萬美元（約20.3萬港元），但他不清楚對方最終有否還清，另提及陳曾擔心李由匿名轉為「枱面人」後會連累親友。
李昨稱2020年7月23日與陳經Telegram談及Mark拖欠款項一事，因為李「幾次都覺得條數唔夾，我就同T（即陳梓華）講：Mark哥爭錢喎」，要求陳跟進。據李估計，Mark拖欠信託基金約2.6萬美元，但他不清楚最終Mark有否支付欠款。
兩人信息另顯示，陳曾問李「你安排好香港啲嘢未」、「你去打呢件事會係你身邊所有人都會照肺」，李回覆「我搞掂咗要搞嘅屋企人」。控方問「打呢件事」所指為何，李稱「浮上水面做枱面人」，因當時許多社運人士「係枱底人，係anonymous（匿名）」，陳擔心若李由匿名轉為「枱面人」後會連累親友，李認為「如果要照肺都會照肺，所以呢個唔係我打唔打嘅問題」，藉此釋除陳的疑慮。
（黎智英案）
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