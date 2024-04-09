陳梓華憂李變「枱面人」連累親友

李昨稱2020年7月23日與陳經Telegram談及Mark拖欠款項一事，因為李「幾次都覺得條數唔夾，我就同T（即陳梓華）講：Mark哥爭錢喎」，要求陳跟進。據李估計，Mark拖欠信託基金約2.6萬美元，但他不清楚最終Mark有否支付欠款。

兩人信息另顯示，陳曾問李「你安排好香港啲嘢未」、「你去打呢件事會係你身邊所有人都會照肺」，李回覆「我搞掂咗要搞嘅屋企人」。控方問「打呢件事」所指為何，李稱「浮上水面做枱面人」，因當時許多社運人士「係枱底人，係anonymous（匿名）」，陳擔心若李由匿名轉為「枱面人」後會連累親友，李認為「如果要照肺都會照肺，所以呢個唔係我打唔打嘅問題」，藉此釋除陳的疑慮。

（黎智英案）