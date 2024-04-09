黃金假扮鋼鐵零件 嵌機器圖走私日本 海關檢146公斤值8400萬 歷來最大宗

鍍鋼鐵色掩飾 密度高被戳破

海關機場科空運貨物第三組指揮官何天康稱，根據風險評估上月27日檢查兩台空氣壓縮機，該貨物由兩木箱承載，重約775公斤。X光影發現機器部分位置密度高，遂拆開徹底檢查。該壓縮機主要由泵、摩打及分離器組成，關員扭開螺絲，打開摩打金屬蓋，見到軸芯被膠紙捆綁線圈包圍，有別一般摩打。關員拆開齒輪，取出摩打芯，發現金屬件兩側有不尋常膠水迹，以槌敲打即現明顯凹痕，刮走表面銀色油漆，內層為金色，懷疑有人以黃金鑄造機器零件，惟黃金硬度不足應付機器運作，相信有人利用壓縮機企圖走私黃金往日本。關員在兩台壓縮機共檢獲146公斤以黃金偽裝成的6個零件，包括摩打芯、齒輪及螺桿。

海關有組織罪案調查科署理高級監督劉玉龍表示，經初步調查，相信不法分子先拆除原有零件，再把黃金加熱溶至液態，注入與原有零件形狀相近的模具鑄成零件，以土炮方式鍍上鋼鐵顏色塗層掩飾，安裝在原有位置。

海關形容檢獲「零件」凹凸不平，造工粗糙，加上黃金密度高，較鋼鐵重，關員提起零件時已察覺可疑。

空殼公司寄出 料逃稅840萬

跟進調查後，關員上周三（4日）在紅磡拘捕31歲報稱公司董事的懷疑涉案男子，已獲准保釋候查。

調查發現，有不法分子懷疑開設無實際業務的公司，利用公司委託物流公司將貨物由香港空運日本，相信為逃避約840萬元稅款。案件仍在調查，不排除更多人被捕。

根據資料，日本法例規定入境時攜帶純度90%以上黃金達1公斤以上，須辦理申報手續；若經合法渠道進口黃金至日本，須繳納10%消費稅。若被日本當局發現走私黃金，可控違反《關稅法》及《消費稅法》。違反《消費稅法》將處以 10年以下有期徒刑及罰款1000萬日圓，違反《關稅法》則處5年以下有期徒刑和罰款500萬日圓。