萬米吊索通深海 實驗室研生物環境樣本

【明報專訊】「雪龍2」去年11月起展開長達5個多月的中國第40次南極考察後，昨日起訪港。本報記者昨登船參觀，船上搭載大量先進儀器及系統，包括月池車間系統，科研人員可打開船內甲板，利用吊運系統，將採樣用的裝置由船底閘門直接吊落深海，調查及蒐集海洋水體及環境樣本，吊索長1萬米，可放到幾千米深水底採樣。蒐集的樣本後會送往系統旁的實驗室處理，之前的南極任務採集了棘蛇尾、南極大磷蝦、南極深海鮭及柳珊瑚等。
艏艉雙向破冰 可原地自轉
「雪龍2」總長122.5米，寬22.32米，共10層，採用兩台破冰型吊艙推進器，是全球第一艘採用船艏、船艉雙向破冰技術的極地科考破冰船，可在1.5米厚冰及0.2米厚雪環境下，以2至3節航速持續破冰航行，並可在極地原地360度自由轉動。船體強度達PC3級，為國際極地主流的中型破冰船型。駕駛艙配備多個控制版面、雷達及兩個用作雙向破冰的控制器等，船員可隨時切換人手操作或自動模式。
直升機助識別冰山
艏樓甲板設停機坪，配備一架名為「雪鷹301」的AW169型直升機。直升機配備專為船載任務設計的旋翼折疊系統及強風繫留系統、主起落架防陷雪橇等，可執行極地考察人員的空中通勤、貨物吊運、冰山識別及空中救援等任務。另外，船上亦設有理髮室、學術廳、閱覽室、健身房等娛樂設施等供船員使用。
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