萬米吊索通深海 實驗室研生物環境樣本

艏艉雙向破冰 可原地自轉

「雪龍2」總長122.5米，寬22.32米，共10層，採用兩台破冰型吊艙推進器，是全球第一艘採用船艏、船艉雙向破冰技術的極地科考破冰船，可在1.5米厚冰及0.2米厚雪環境下，以2至3節航速持續破冰航行，並可在極地原地360度自由轉動。船體強度達PC3級，為國際極地主流的中型破冰船型。駕駛艙配備多個控制版面、雷達及兩個用作雙向破冰的控制器等，船員可隨時切換人手操作或自動模式。

直升機助識別冰山

艏樓甲板設停機坪，配備一架名為「雪鷹301」的AW169型直升機。直升機配備專為船載任務設計的旋翼折疊系統及強風繫留系統、主起落架防陷雪橇等，可執行極地考察人員的空中通勤、貨物吊運、冰山識別及空中救援等任務。另外，船上亦設有理髮室、學術廳、閱覽室、健身房等娛樂設施等供船員使用。