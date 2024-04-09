雪龍2抵港 港人有望參與極地研究 港府冀每年兩名額 或年底公布安排

泊尖沙嘴 船隊直升機迎接

多個政府部門昨早舉行海陸空歡迎儀式，8個政府部門及鴨靈號、張保仔號、天星小輪等多艘船和漁船組成船隊，引導並陪同「雪龍2」由鯉魚門駛入維港。昨早近11時，「雪龍2」駛近尖沙嘴海運碼頭，緩緩通過由兩艘拖船和一艘消防船對射形成的水拱門，飛行服務隊兩架直升機則低飛致敬，船員們亦向岸邊揮手。「雪龍2」於早上11時許靠泊海運碼頭，特首李家超、中聯辦主任鄭雁雄等人迎接船員登岸，其間李家超與船員握手交流。

何建宗稱，前日與國家自然資源部官員「輕鬆交談」，對方口頭承諾香港科研人員將來可參與雪龍號考察；對方亦歡迎為本地科學家設恆常配額登船參觀，將來可參與深海科學研究。

參觀名額數千 逾10萬人報名

「雪龍2」訪港籌備委員會主席、立法會議員馬逢國表示，公眾報名參觀「雪龍2」反應非常踴躍，首兩天已額滿，預留給學校參觀的名額亦已額滿。他說，希望之後可爭取中國破冰船有更多機會將南極探索到的信息帶給香港，激勵年輕人多認識國家有關工作及成就，期望日後在南極可見到港人身影。據知，網上報名登船參觀者逾10萬，但名額只有數千個。

李家超昨致辭時稱，今年是中國成立75周年，亦是中國展開極地考察工作40周年，「雪龍2」以香港作為回航首站，率先向香港市民展示極地考察工作和科研成果，充分體現中央政府對香港的重視及關愛，認為今次訪港活動將提升港人對國家科研成就的自豪感，鼓勵香港青年投身創科行列，亦加深港人對極地及氣候變化問題的關注。

明科學館對談 連線南極基地

國家自然資源部副部長、國家海洋局長孫書賢致辭時稱，希望有更多香港科學家、市民及企業支持並參與中國極地考察工作，為極地事業高品質發展提供源源不絕的動力。

「雪龍2」及中國第40次南極考察隊昨起展開一連5日訪港行程，包括今明兩日出席由香港中文大學主辦的研討會，明日亦會到香港科學館與本地學生對談，現場將會與南極的研究基地中山站連線對話。