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聖方濟各大學申應科大 稱擬增不同學科課程

【明報專訊】繼都會大學上月獲批為全港首間應用科學大學，再有自資院校提交申請。聖方濟各大學表示，上月底正式向教育局申請做應科大，未來有意致力發展職業專才教育，開設更多不同學科的應用學位課程。教育局昨確認已收到一份申請，正與評審局處理，會盡快完成並通知院校。

政府一直盼透過發展應科大提升職專教育地位。今年1月升格自資大學的聖方濟各大學，昨稱上月底已正式向教育局申請做應科大。

教局：正與評審局處理 盡快完成

方大表示，校方在開設應用學位課程上處於領先地位，其中護理學（榮譽）學士（應用學位）納入教育局2020年首輪應用學位課程先導計劃課程，將來盼開設更多不同學科的應用學位課程，「為年輕人創造學習及向上流動的機會，以補充本港在不同專業方面的人才需求」。

教育局昨回覆稱，處理申請時會審視院校的自我評估，評審局亦會做機構評審，當中包括委任專家評審小組詳細審視。至於《財政預算案》預留1億元用作今年內成立「應科大聯盟」的啟動資金，局方重申，聯盟會由已發展為應科大的院校、同樣有意推廣職專教育的院校組成，適時公布詳情。

學友社：要證易搵工始扭觀感

學友社學生輔導顧問吳寶城昨向本報稱，學生升學選擇主要受院校排名、學科就業前景以至課程口碑影響，而非有否應科大頭銜，「真是要等到有畢業生出來，證明更容易找工作、薪金亦很好」，才能扭轉大眾對職專教育的負面觀感。

不過吳寶城認為，愈多自資大學申請應科大，長遠有利本港大學「分工」，包括傳統的綜合型大學、應科大，「學生可能更認知應科大的特色，選校時更放心」。

翻查資料，應科大可獲教育局優先考慮將合資格課程納入「指定專業/界別課程資助計劃（SSSDP）」，而修讀應用學位課程的應科大全日制學生，每年可額外獲5000至8000元資助。

相關字詞﹕職專教育 應用科學大學 聖方濟各大學

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