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港聞一

教管理情緒 盼增抗逆力

【明報專訊】近年學童精神健康備受關注。今年9月於全港中一級推行的公民、經濟與社會科，課程單元之一是「自我理解與生活技能」，學習要點包括「面對失敗與挫折，學習感恩珍惜、謙遜欣賞，從失敗中學習」，盼提升學生抗逆力。

據課程大綱，公經社科中一課程設4個單元，分別是「自我理解與生活技能」、「人際關係與社會共融」、「理財教育」和「權利與義務」。

香港教育圖書《探索．慎思．明辨》提到，表達情緒方式有很多種，但須堅守恰當原則，包括選擇合適時間和地點，不傷害自己、他人和其他生命及不毁壞物件，守法守規。

明報教育出版的課本在「面對失敗與挫折」課題提供教學建議，可讓學生體驗「大笑瑜伽」，步驟包括深呼吸、伸展熱身、開始大笑，「從假笑開始，很快，笑聲就會變成真笑」。課文強調人有各種情緒，「情緒沒好壞之分，只有恰當或不恰當的情緒管理方法」。

「資訊素養」教辨劣質資訊

中一課程亦包括學習「媒體和資訊素養」，課程大綱期望學生安全及合法使用資訊科技，提高對國家安全如網絡安全和守法的意識。現代教育研究社課本稱，媒體資訊帶來的危機包括侵犯私隱，「一些媒體機構為吸引大眾，會公開一些公眾人物的個人資料」，教師用書舉例去年荷里活廣場兩名女子遭一男子襲擊致死命案，「有傳媒誤報行兇者和其中一名死者屬夫妻關係，損害了死者的名聲」。

雅集的課本稱內容農場透過編造大量劣質資訊獲取網絡流量和廣告收入，教學生分辨這些網站的特徵，包括誇張標題、虛構名人醜聞。

相關字詞﹕資訊素養 精神健康

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