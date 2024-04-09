灣區熱搜：港澳子弟校接連開辦 民營校辦英會考課程

明報記者 區慧盈

去年揭牌的廣州市中黃港澳僑子弟學校提供小學至高中課程，目前共有近200名學生，約10%教師為港籍。該校總校長翟培琦博士稱，高中課程以香港文憑試課程為主，同時引入IB（國際課程）元素，致力為學生作個性化培養，同時為學生提供多元化活動，並從小為學生提供職業志向及生涯規劃課程。

翟說，由於DSE屬國際認可的中文考試，對學生及家長有一定吸引力，目前學校正為新一學年招生，目標共招200至300名小學及中學生，每年學費由16.8萬至21.8萬元（人民幣，下同）不等，而由於創校不久，特設2.5萬元「創校獎學金」，成功報讀即可獲取。

該校DSE課程統籌負責人詹文通稱，高中目前設英文班及中文班，學生可按能力及意向選擇。他認為課程可為學生提供多元出路，包括於香港、內地及外國升學，令學生「有得揀」。他說香港本地報考DSE人數較少，升學競爭較內地學制低，學生入讀理想大學機會較大。

家長讚重全人發展 兩女兒「開心咗」

關太一對16歲雙胞胎女兒均於廣州市中黃港澳子弟學校就讀高一，她說女兒倆初中於內地公立學校就讀，升學競爭太激烈，又期望她們能夠接觸讀書以外的更多層面，故高中安排她們就讀港澳子弟學校的DSE課程。她讚賞該校着重全人發展，女兒倆喜歡參加不同課外活動，目前已加入學生會，明顯較以往「整個人開心咗」，壓力較小，更「陽光」及自信。

順德首家港澳子弟校9月開學

另外，同屬中黃教育集團的佛山市中黃星瑜港澳子弟學校則於3月20日揭牌，為順德首家港澳子弟學校，今年9月1日將正式開學，整體辦學規模995人，首年計劃招收200名學生。

至於同樣於去年開辦的廣州博萃德學校為周大福教育集團創學元項目第一所實驗基地學校，其中學部提供AP（大學先修課程）及GCSE（英國會考課程）。博萃德學校（中國）榮譽督學馬賢慧稱，學校目前設1至8年級，已有185名學生，當中約20%為非內地學生。學校預計9月開至11年級，現正招收新一屆學生。馬稱目前招生以廣州家庭為主，期望日後有更多港生入讀，學校每月設一次大型開放日，讓家長及學生了解學校，近期將於4月13日舉辦。

博萃德學校中方執行校長沈璐表示，該校屬民辦，1至9年級以國內課程為主、加入國際元素，10年級則以國際課程為主，學費由23.8萬至25.8萬元不等，住宿費每年3.5萬元，今年目標招共約200名學生。她說學校約80%教師有海外工作或學習經驗，所有教師均可雙語教學，並有10多名外籍教師。她說學校設施齊備，設有全棟表演藝術中心，內有演藝廳及劇院，另設創新中心及多個運動場，讓學生全人發展。