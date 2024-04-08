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運物局再出文解說T4 有議員稱不收貨續反對撥款

【明報專訊】造價約71.6億元的沙田T4主幹路工程惹爭議，政府原定上月底向立法會財委會申請撥款，最終臨時抽起。連日為工程造價解畫的運輸及物流局昨日再發文，稱重啟諮詢規劃T4項目等同「18年原地踏步，更加會蹉跎時間」，並推算倘項目再延後10年，社會成本將達50億元。有議員回覆本報查詢稱對解說「不收貨」，質疑當局試圖合理化工程，卻無回應社會關注天價成本，將繼續反對撥款。

運物局昨於facebook稱，造價要一併考慮T4的交通裨益、對市民便捷和經濟效益，「看似高昂，但設計實而不華」，惠民設施用得其所是物有所值。該局稱T4將減少馬鞍山及沙田居民出行時間40%，每日節省「約1.5萬人次小時」，每年為社會節省5億元，又稱T4高架天橋和地底隧道的建造單位成本，與近年其他相近項目如中九龍幹線和將藍隧道相若。

對於有人質疑為何不採用2006年原方案以減成本，局方指不可行，稱原方案當年遭反對而擱置，若重提只會再遭極大反對；若重啟諮詢規劃和刊憲，「短則一年，長則三數年」，等同推倒重來。當局會繼續爭取工程盡快上馬，令項目成本不會再因延遲進一步上升。

立法會選委界別議員江玉歡維持反對T4撥款，稱不少沙田居民反映現有主要幹路僅個別時段塞車，她質疑日後發展北部都會區後，車流量是否仍如目前估算般多，又認為當局未能解釋天價成本，「2.3公里跑都跑到啦，有咩必要用70億？」香港新方向議員張欣宇暫不支持撥款，稱長遠仍需興建沙田繞道，憂慮將資源投放在T4會令繞道推遲完工，冀與局方商討其他方案。

相關字詞﹕張欣宇 立法會財委會 立法會 江玉歡 T4主幹路工程 運輸及物流局

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