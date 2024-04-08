9月屆齡升幼園 母憂缺認知拒收生

Athena說，據她了解，目前全球針對該病的基因藥研究仍處於非常初期階段。她曾寫信給李嘉誠基金會，希望對方投入資源到GSD1a的藥物研究，收到回信婉拒稱「暫未有相關計劃」，自言理性上非常清楚「（醫治）完全冇希望」。

考慮幼園當義工全程守候

「完全無長遠打算，今日唔知下個月會發生咩事。」Athena不敢想未來，如今昕昕仍能24小時在自己照料下生活，但今年9月便到升讀幼稚園的年齡。由於昕昕需定時食粟粉，且可能會出現血糖不穩，Athena需全程在幼稚園守候；對於有沒有幼稚園願接受如此特殊的安排，忐忑的她正考慮能否到幼稚園當義工。

18歲患者讀職業治療遭勸退

Athena說GSD1a病童不僅忍受病痛折磨，還要面對社會歧視。她認識患上同一疾病的香港病人，其中有18歲女生就讀職業治療師專業課程遭勸退，「職業治療師需要實習，係唔會畀你隔幾個鐘食粟粉」。她續稱該女生已做換肝手術，「其實醫生話換肝係最後一步，會有排斥反應，但佢話過去18年實在是太辛苦了」。

冀喚關注 「粟粉挑戰」未成事

為了能讓更多人認識GSD1a，Athena曾號召其他病童家長仿效昔日為「漸凍人」籌款的「冰桶挑戰」，希望發起「粟粉挑戰」，但一名病童母親不希望孩子知道自己的病情，最後作罷。Athena無奈說，自己與其他病童照顧者罕有聚會，因為大家都忙於照顧孩子，「連message（信息）都好少」。