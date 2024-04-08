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幼兒患罕見病 日喝5餐粟粉續命 每晚定時餵難再「一覺瞓天光」 母：幾難都想同行

【明報專訊】小孩愛甜食，但「糖」對兩歲半的昕昕來說卻像毒藥。昕昕罹患罕見病「肝醣儲積症1a型（GSD1a）」，肝醣分解及調節作用異常，無法順利轉化成葡萄糖應付人體需要，攝入糖分如服毒，又同時不斷出現低血糖。醃肉用的粟粉是她的救命藥，一日需用冷水冲泡喝5餐，以維持血糖穩定。昕昕的病暫無法治癒，父母經歷「天堂到地獄」，母親Athena辭職照顧女兒，再也無法「一覺瞓天光」，只盼為女兒控制好血糖，延遲併發症出現，多困難亦想同行。

明報記者 楊晨

2022年，一歲半的昕昕因感染新冠病毒求醫，詎料抽血後數小時便需入住深切治療部，「尿酸高、血脂高、膽固醇高、乳酸高」，醫生對Athena講了數個異常指標和從未聽過的「GSD1a」——女兒突然確診罕見病。那時她才知女兒一直肚脹，是因為確診前從未控制飲食，攝入太高糖分，令肝積聚大量毒素，長了一個個瘤。

高糖致肝積毒 水果雪糕不能吃

一家人在昕昕確診後，開始學習另一種生活方式。生果、雪糕、海鮮等美食，昕昕都不能吃，但她每日需按時吃小量飯和麵以維持血糖，若15分鐘不進食便有低血糖風險，每日亦需食5餐粟粉，一餐能維持約3小時血糖正常。Athena說用冷水將粟粉冲開服用，能在體內慢慢釋放糖分，讓患者在一定時間內維持血糖穩定，因此昕昕睡前都要喝粟粉。

粟粉易致肚瀉 身釘血糖機監測

冷粟粉水「杰噠噠」，味道難聞又易致腹瀉。Athena憶述，起初昕昕吃少許粟粉便腹瀉不止，確診後首半年只能用鼻胃喉掛奶袋進食，需時刻留意喉管有否移位以免奶滴入肺部。如今她每次冲粟粉，亦要用量杯和電子秤，按昕昕體重精準量度粟粉分量。

女兒確診後Athena辭去銀行工作，自此每日沒睡多過3小時，手機設了鬧鐘提醒餵食，又需提前備好粟粉和飯，即使是冬天，昕昕也需半夜起牀喝粟粉。身材瘦削的她，談起睡眠時啜泣，「我要一覺瞓到天光，可能要做到死嗰日」。

昕昕身上釘有一部稍大於硬幣的血糖機，24小時監測血糖，當數值過低或過高，便會發出火警般的聲響。Athena的手機連結着血糖機，隨時監測女兒血糖，又在客廳擺了一部手機，提醒及時餵食。曾有醫生建議Athena餵食時不要時刻看着血糖數值，「好似睇股票咁，人生會好痛苦」，但她希望女兒可遲些才出現併發症，指罹患GSD1a一定會出現併發症，有病童則因血糖控制得好，10歲才有併發症。

「佢唔想媽咪唔開心，幾辛苦都食」

「最痛苦嘅係佢知道自己同人哋唔一樣。」Athena說女兒智力正常，清楚知道自己生病並和其他小孩不一樣，如今有些怕陌生人，也無朋友。她說GSD1a病童很容易有情緒病，自己亦不敢想未來。每當女兒問自己為何會生病時，Athena會說這是她與眾不同的地方，「人活一日，你一係選擇生存，一係選擇唔生存，而生存就係要去面對」。

昕昕確診一年，Athena在日復日的照顧壓力中，仍能細數窩心瞬間，「佢會唔想媽咪唔開心，就算幾辛苦都會食嘢」，昕昕又會主動餵她吃自己不能吃的東西，「話『昕昕唔食得，媽咪食』」。

Athena感恩丈夫和親人的支持，「我知佢（丈夫）好唔開心，但始終鼓勵我」，亦想對同路人說，小孩仍有手有腳是「不幸中的萬幸」，既然將孩子帶到世間，便無法逃避為人父母的責任，「幾難行都要行」。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕照顧者 病童 罕見病 肝醣儲積症

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