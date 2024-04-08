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【Emily】鄉局高球場搞賽跑 劉業強：不同意用嚟建屋

【明報專訊】新界鄉議局噚日喺粉嶺高爾夫球場（舊場）搞賽跑活動，政府已收回呢幅地，部分會規劃嚟建屋。身兼行會成員嘅鄉議局主席劉業強借題發揮，話唔同意將土地建屋。佢話當初2018、2019年時政府唔夠地建樓，好多人提出收球場建屋，話佢覺得有人係「搞分化」，但𠵱家社會要「由治及興」，而「興」係要講和諧啲發展，佢相信政府應可作出更明智決定。

劉業強又話唔少當年支持收地嘅朋友開始後悔。佢話高球會早前搞嘅多項大型賽事，包括LIV Golf等國際賽都好熱鬧，認為高球場土地較適宜做康體及保育用途，令高球活動可以普及化及盛事化。佢話政府收咗球場部分用地，少咗8個球洞，雖仍可辦比賽，但已難再舉辦更多大賽。

話有當年支持收地朋友後悔

鄉議局噚日於球場舉辦「新界馬拉松2024」活動，逾5000人參與，包括多名立法會議員，反對收地嘅香港哥爾夫球會會長郭永亮都有現身。

發展局：無損餘下用地辦國際賽

發展局就回應，土地選項各有利弊，唔會有無痛選擇，唔能夠純粹因有意見提出其他選項，就隨便放棄。發展局又話，政府只收回高球場當中嘅32公頃土地，「經驗告訴我們這無損餘下約140公頃的用地舉辦國際賽事」，又話政府會保留部分用地作休憩用途，可以按需要作為球賽嘅後勤用地。

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