調查：屯門中轉屋偏遠 七成不適切居所住戶拒遷

八成寧續遷不適切居所

該團體今年1至3月向全港各類不適切居所的居民以網上問卷和探訪形式調查，如劏房、天台僭建屋、工廈劏房、寮屋等住戶，了解他們的狀况、對安置政策看法及建議，收集到105份有效問卷。

全港唯一一間中轉屋位於屯門寶田，調查發現約68.8%受訪者不同意入住寶田臨時收容中心及中轉屋，當中近八成會選擇重新遷到不適切居所居住。有69%受訪者認為該地點偏遠，60.3%擔心影響工作或上學等生活。

團體籲港九新界增中轉屋

關注安置政策連線建議政府改建較不受歡迎的公屋空置單位為中轉屋，並應在新界東、新界西、九龍東、九龍西和香港島增設中轉屋，提供屯門以外的選擇。團體成員吳堃廉同時希望政府在未有完善安置政策前，可暫緩無即時危險的居所的執法行動，並讓租戶未有收樓令前提前選擇入住中轉屋。

出席調查發布會的不適切住戶居民住在葵涌或荃灣，均稱若受政府執法影響，不會考慮入住寶田中轉屋。陳先生曾因入住工廈劏房被逼遷，之後再遷至其他工廈劏房，他認為工廈劏房衛生和私隱較佳，不會考慮中轉屋，亦建議政府考慮工廈劏房合法化。