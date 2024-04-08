專利盒稅率草案周三首讀 陳茂波：知識產權貿易潛力大 減稅鼓勵研發

香港現行一般利得稅稅率為16.5%，日後推出「專利盒」稅務優惠，憑合資格知識產權產生的利潤可享優惠稅率5%。陳茂波昨日發布網誌解釋，措施目標是鼓勵各業界積極研發，加快推動創科和知識產權貿易活動。

港年均專利註冊量升逾五成

網誌提到，知識產權署在2021至2023年批出的標準專利註冊年均超過1萬宗，較之前10年的年均註冊量升逾五成，顯示香港創科上游生態愈趨蓬勃。陳茂波說，過去一段時間與不少創科企業交流時，留意到他們落戶香港的主因之一是認為香港法制、法治、專業服務以至對知識產權的保護，能讓他們拓展國際業務時受到專利保護，有利企業以「專利營運」模式產生收益，即授權他人使用專利以作新應用。

陳稱，加強知識產權的保護和貿易，亦有利本港文化創意產業發展，協助香港建立「中外文化藝術交流中心」。網誌引述數據稱，2022年全球授權商品及服務零售額逾3400億美元（2.66萬億港元），如已故作家金庸的作品，其授權的戲劇、電子遊戲以至玩具歷久常新，展示龐大商業潛力，是成功典範。

《版權條例》年內諮詢

至於版權方面，網誌稱政府會研究完善《版權條例》，因應AI最新發展對版權提供適當保障，今年內會諮詢。知識產權署長黃福來今年2月接受本報訪問時表示，諮詢範圍將包括由AI產生的內容受版權保護的程度；若內容侵犯版權，誰應負上法律責任；開發AI訓練過程有否侵權等。