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本地遊申鼓勵金 1600旅團登記

【明報專訊】政府今年推出「本地特色旅遊鼓勵計劃」，當局表示，截至上月底約有1600個旅行團登記行程，其中約73%已完成旅程並提出申請；如所有文件均符合要求，旅行社可於提出申請後約兩個半月內獲發鼓勵金。

有遊灣仔藍屋 體驗打小人

該計劃允合資格旅行社申請，旅行社每接待一名旅客參加深度旅遊可獲得200元鼓勵金；參加特色主題旅遊則有400元鼓勵金；本地團及入境團在每個類別的鼓勵金名額各100個。有旅行社接待20名歐洲旅客參加特色主題一日遊，除了吃點心、電車遊，旅行社亦帶旅客參觀灣仔藍屋、到鵝頸橋體驗打小人文化，並參觀中環愛丁堡廣場的金庸小說主題展覽。

旅議會總幹事楊淑芬接受政府新聞處訪問時表示，計劃由旅議會負責執行，持牌旅行社如要申請鼓勵金，需要在出團前預先登記行程，並在完成旅程後提出申請。其中，深度旅遊類別行程需包含指定景點，至於特色主題旅遊類別，旅議會將審視整個行程設計是否符合主題，再決定是否批出鼓勵金。

旅行社負責人胡景豪稱，旅遊業仍處於恢復期，各地都致力吸引旅客到訪，大灣區不同城市及東南亞國家都是香港的競爭對手，該計劃推動業界發揮創意，推出更多元化的行程，而鼓勵金則有助降低業界成本，讓本港的旅遊產品更具競爭力。

相關字詞﹕旅遊業議會 本地遊

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