港珠澳橋車流7日三破紀錄 清明3天假內地客36萬 港人出境84萬

日均10萬人大橋北上 家庭客主導

據港珠澳大橋邊檢站統計，3月28日至4月6日，經大橋珠海公路口岸出入境內地的客流車流累計逾100萬人次和17萬架次，日均逾10萬人次和1.7萬架次，按年增長超過1倍。其中，經珠海口岸出入境的港澳旅客逾74萬人次、港澳單牌車近11萬架次，約佔客流車總量的73%及64%。

邊檢站稱，以港澳居民「家庭遊」為主的旅客群體成為口岸通行主力軍，約佔口岸總體客流的68%，較去年同期提升25%，創歷史新高。邊檢部門預計，港珠澳大橋在五一假期將迎來新一波「北上熱」，客流車流有望再創新高。國家移民管理局昨表示，今年清明小長假期間，港澳台居民出入境226.7萬人次，較去年同期增長35.9%。

七欖吸外國人 附近酒吧生意增四成

香港學生的復活節及清明節長假今日結束，不少外地度假的市民回港。深圳口岸辦原預計昨晚上8時，各口岸會出現回港高峰人潮，但下午時段，不少市民已提早返港避免擁擠。

另外，一連3天的七人欖球賽昨結束。香港酒吧業協會主席錢雋永向本報表示，七欖帶動生意的效果非常好，不少觀眾為外國人，他們較喜歡到酒吧消遣，消費力亦特別強，大球場附近酒吧的生意較平日增加四成，灣仔及中環則增長二至三成。他提到內地客到酒吧以「打卡」為主，「外國人飲酒普遍飲幾round」，期望政府舉辦更多國際盛事，吸引更多海外旅客來港，帶動本地酒吧業生意。

業界料五一再迎大量遊客

本港經過「藝術三月」及本月的七欖賽事後，據政府「香港盛事年表」資料，本月餘下時間大型活動不多，主要是一些商務會議及展覽，業界預料要待五一內地黃金周，才有機會再有大量旅客訪港。