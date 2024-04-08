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港聞

港聞二

進軍拉美文化差異非問題 僅失敗藉口

【明報專訊】Lalamove現時在全球11個國家或地區有業務，除了在內地的貨拉拉之外，亦遠至巴西及墨西哥。拉丁美洲對很多港企都很陌生，周勝馥說Lalamove在2019年進軍巴西，被問到如何克服文化差異，周認為從來不是大問題，只要確定產品適合當地市場就可以。「什麼是文化？從來都很難定義。文化差異變成了萬能的理由，讓你做得不成功可以多個藉口。」

他說最重要問自己有沒有一套可成功的playbook（策略），例如開拓巴西，首先是市場夠大，當年他找了公司一名在菲律賓的管理層過去，後來交由當地人才接棒，「當你想通一件事，有一套一致的playbook，只要市場適合，都是用同一套武功」。他指無論拉美還是東南亞，雖然語言、即時通訊軟件不同，但非問題。

周指某程度上公司是個交易市場，怎樣低成本地得到供應和需求，最有效的廣告就是車身上的Lalamove車貼，「可能因為我們公司較低調，好處是很多市場都以為我們是當地品牌，若你問家中菲傭，她可能以為Lalamove是菲律賓品牌」。

周很少受訪，一年前獲委任加入特首顧問團，被問到為何願意加入，他說：「始終我受益於香港教育，亦是香港這個地方給我創業的意念，和令這個意念可以商業化。」他形容創科是個很闊的領域，「我知我睇到的東西未必可反映全部，但好共通的東西向來就未必好貼地，好貼地的又未必可套用在所有領域。我能講的是比較真實的，那就供大家作參考吧」。

（香港怎麼辦）

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