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港聞

港聞二

回想玩撲克日子 價值觀某程度改變

【明報專訊】周勝馥為人低調，成長至今卻充滿傳奇，由1995年會考成為新界區首個十優狀元、美國史丹福大學經濟系畢業後，這名「學霸」沒有走上尋常路，先由諮詢行業轉為職業得州撲克玩家，再花4年尋求真正創造價值的道路，最終創業，由一個意念成立Lalamove再推廣至世界多地，都做到「送嘢拿拿聲」。

撲克零和遊戲 創業達至「正和」

周指得州撲克與創業很不一樣，前者是個人遊戲，企業是團隊遊戲，性質非常不一樣；第二是得州撲克是「零和遊戲」，自己勝出其他人就會輸，不能創造價值。周即使花上萬計小時在得州撲克，最終決定2009年退出，花了4年尋找真正能創造價值、達至「正和」（競爭各方都得益）的道路，經歷一番探索，從人生、事業上來個急轉彎，創立Lalamove。

他回想過去職業玩家的日子，未必鍛煉出應用於創業的能力，不過對價值觀有一定改變。他笑言，得州撲克有「學習曲線」，首幾年自己只是「break even player（持平玩家）」，因為掌握技術可能需1萬小時，投入足夠時間後，最終由持平變為稍有盈利；情况就像為了長期目標而創業，中期面臨困境「就快執笠」亦要相信自己做得到，有着「逢山開路、遇水架橋」的精神。

不少初創企業的創辦人經歷數輪融資後便選擇賣盤離場，周勝馥創業至今仍親力親為，是Lalamove母公司拉拉科技主要股東。他笑稱「退休後冇嘢做、冇人請、搵唔到工」，解釋每個人心中目標不一樣，自己更看重工作的意義，想把Lalamove打拼成一家「偉大」的公司，例如一般人提起創科中心就想起美國矽谷、深圳，因當地孕育代表企業，但香港會被認為是金融中心而非創科中心，他希望Lalamove能成為香港創科代表企業之一，因此仍需努力。

一次成功或運氣 持續成功靠實力

作為初創公司，發展總有起伏，周回想過去多年，最困難在成立第二年，當時公司野心較大，一口氣開展內地、新加坡及泰國業務，早期投資者又不太信任港企可發展內地或海外市場，最困難時刻只剩下一兩個月資金，瀕臨倒閉，幸好有「命運之神眷顧」成功融資，繼續走下去。

但他說，若當時沒這麼進取，結果怎樣亦沒有確實答案，成功有如「事後總結的運氣」，是因為「夠運氣」還是「有技術」而繼續經營，就要看成功能否重複，「短期是運氣，長期就要靠技術，例如跟拿度打網球，拿度打贏你，你不會說他靠運氣」。至於如何評價自己，他說「我只係搞過（創業）一次，成功過一次」。

（香港怎麼辦）

相關字詞﹕德州撲克 周勝馥 香港怎麼辦系列

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