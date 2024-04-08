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港聞

港聞二

灣區熱搜：感深圳魚蛋店不正宗 開港式小食舖拓財源

【明報專訊】香港導演周柏康不僅頻繁來往於大灣區各市，也穿梭於其他行業。他說，因導演工作收入不穩定，與另一港人拍檔許先生於深圳市寶安區開設小食店「吃爆吃」，經營咖哩魚蛋、車仔麵及碗仔翅等港式經典美食。而許先生亦於澳門、香港兩地經營護膚品零售生意，認為於灣區「幾邊跑」稀鬆平常。

拍檔港深澳三地跑 稱灣區政策必然趨勢

原於香港從事廣告、及後北上成為導演的周柏康稱，隨着大灣區各地來往密切，且高鐵方便，於不同城市工作甚至身兼多職已成趨勢。他透露，當初是因導演工作不穩定，為增加收入來源，去年底於深圳開設小食店「吃爆吃」，主要出售港式經典小食，如咖哩魚蛋、車仔麵及碗仔翅等。該店雖屬「試水溫」，但至今已有盈利，他期望日後可加開分店或考慮加盟店。周期望能透過小食店傳承香港文化及精神，帶出香港故事，最終將品牌發揚至全國，讓其他省市的人都能品味香港美食。

許先生同樣頻繁於灣區內走動。他大學畢業後原於香港一間銀行工作，機緣巧合下與一個拍檔在香港創立護膚品生意，經營至今。為協助公司開拓澳門市場，他2010年曾移居澳門。他形容，當時已是港澳兩地跑，至新冠疫情期間，他認為深圳生活便利，而且適合孩子就學及玩樂，故舉家移居深圳，逐漸產生於深圳創業的想法。

許稱，香港街頭小食別具特色，但深圳的魚蛋店多數不正宗，故看準商機於深圳開店，同時藉此推廣香港飲食文化。而他已變成深圳、澳門、香港三地跑，於三地均有居所。他認為，於灣區不同地方「幾邊跑」屬稀鬆平常的事，此為大灣區政策帶來的必然趨勢。他認為，港車北上及港人內地消費潮等種種，皆反映內地正拉近與香港的距離，差異只會愈來愈小。他又透露，其中一名孩子正在內地公立學校就讀，日後亦未必考慮讓他回港讀書。

相關字詞﹕碗仔翅 車仔麵 魚蛋 港式小食 大灣區

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