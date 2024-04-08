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灣區熱搜：兩地交流大不同 內地愛「傾偈」港怕「抄橋」保守

【明報專訊】大灣區各市均有獨特的文化及工作模式，曾於不同地方工作的香港導演周柏康深有體會。他分享，內地的工作模式與香港大有不同，如內地較着重溝通及鄉里關係，提醒有意北上發展的港人或需時適應兩地差異，逐步累積經驗應對新環境。

內地遇同鄉 多一份信任感

周柏康說，在內地若遇上「同鄉」，對方往往會較親切，並會有多一份信任感，較有「人情味」，與香港講求急促快捷的互動模式不一樣。他當初拍攝《僑心記》，也是因為自己祖籍開平，身兼香港五邑青年總會會董，且江門影視資源豐富，2022年6月發布《江門市影視產業發展扶持辦法（徵求意見稿）》，強調對影視人才培養及引進，他於是回到家鄉成立開平市凱壹信文化傳播有限公司。

他還提到，由於香港市場較細，從業人員大多擔心分享創業心得時會遭「抄橋」，互相交流會較保守。反觀內地有更多人樂於分享商業點子，亦會主動與不同人互動，形成「得閒傾吓偈」的交流模式。也因為如此，兩地談生意的模式迥然不同，周柏康以其從事的電影及廣告業為例，香港一般做法是向其他公司講述理念，若投資方有興趣，便會進一步邀約商談；而在內地，即使投資方目前未有打算出手或覺得作品不適合，仍會表示「有得傾」、「有得諗」。

他稱，最初不了解內地文化，一度以為「有得傾」表示成功機率相當大，最終失望而回。及後他發現當地人「唔介意吹水傾偈」或因「唔好意思拒絕」，總是樂意傾談。他表示，儘管當刻未必有收穫，但曾有與他「傾偈」的人，一段時間後主動介紹工作機會給他，令他認為早期看似無果的「傾偈」也不屬壞事，但需學會掌握節奏，並寄語有意到大灣區發展的人可逐步累積經驗。

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