灣區熱搜：乘風北上拍網絡電影 港人圓導演夢 稱內地市場較多元 在港「傾都沒得傾」

明報記者 區慧盈

感港產片下坡 游走多市尋機會

周柏康的成長歷程如同大多數港人，畢業後便尋求穩定工作度日。他2000年加入廣告業，也做過製片、編劇、攝影和後期製作，不過「導演夢」一直未滅。他一邊做廣告之餘，一直不忘留意影視市場，2013年在港成立影視公司，卻察覺香港電影「行頭窄」，且港產片發展日漸黯淡，遠遜於1990年代的光輝歲月。

相反，他發現內地影視市場愈來愈成熟及多元，數年前開始留意大灣區機會，了解各市對影視行業的政策支持。周曾先後於深圳、佛山、惠州、江門開設公司，他解釋，一線城市如深圳競爭激烈，但鄰近的惠州除提供免費辦公室外，亦有交通補貼，故選定惠州為基地，節省成本。他舉例，若住在深圳，每月屋租約5000元（人民幣，下同），但於惠州只需約2000元便可享同等面積、景致更佳的單位。他解釋，影視業有別於餐廳等，對地段依賴較低，並可靈活走動到各地傾談項目。

疫下拍攝拖沓決心留內地 至今百作品

至2020年初因緣際會下，周柏康獲得於浙江橫店影視基地拍攝人生首部電影的機會，卻因新冠疫情，電影業邁入停頓期。他憶述，疫情令拍攝一波三折，上映期無法確定，而居於香港的他每次來往兩地均須隔離檢疫最少約兩周，拖累拍攝進度，在此不明朗前景下面臨人生抉擇：「到底要留在香港，還是留在內地發展？」最終他決心定居內地，2020年完成了人生第一部網絡電影《旋風書院》。該電影為古裝青春喜劇，邀得內地女演員王李丹妮等人拍攝，於2021年上映後，一度打入內地影評網站「貓眼網」熱度前三。2022年，他獲江門開平蜆岡鎮邀請拍攝文旅宣傳片《僑心記》，逐步築起事業基礎，至今已製作電影、微電影、電視劇、廣告等過百部作品。

網影網劇成新貴 規格低需調節心理

談及「圓夢」歷程，周柏康認為，內地影視市場不但較大，發展速度亦遠超香港，有意投身此行業的港人可考慮把握機會，惟適應新地方要花一定時間去「浸」。他解釋，香港市場單一，只集中於在戲院觀賞的電影及電視台播放的電視劇集。反觀內地，則還有網絡電影、網劇、短劇及微短劇（每集約一至兩分鐘，總集數可超過100集），且電影業受疫情打擊下，網絡娛樂市場愈來愈發達，為有意投身行業的人提供多種機會。

不過周柏康補充，網絡電影及網劇等的規格必然較「大電影」低，微短劇亦以「狗血」（指煽情誇張的情節）、簡單明快的劇情以爭取流量，有意投身影視業的港人需留意這一特點，相應地心理調節。周稱自己喜歡變化，樂見行業多元發展，如同「有新嘢可以玩」，起碼為其提供圓夢機會，否則在港「連傾都沒得傾」。

談及當前發展，周柏康稱早前因應疫情，推遲了部分作品的上映時間，目前正籌備一套網絡電影及一套微短劇，前者融入兩地元素，講述一名香港女生返鄉尋根，意外尋夢成為婚禮師的故事；後者則為愛情故事，節奏較快。至於未來路向，他說除涉足影視行業，已另與拍檔於深圳開設小食店（見另稿），以開拓收入來源。他說，雖然目前已定居內地並視為「家」，但大灣區聯繫9市及兩個特別行政區，故一直保持彈性及開放心態，若香港有更理想機會，亦會回港繼續「電影夢」。