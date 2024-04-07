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港聞

港聞二

添一亡魂累計13死 6人仍失聯

【明報專訊】花蓮大地震昨增至13人死亡，仍有6人失聯。地震3日發生後大小餘震共逾600次，令救援難度增加，昨仍有數百人被困災區。「救援黃金72小時」已過，當局準備動用重型機械搜救及善後，並為遇難者舉行公祭。香港入境處表示，截至昨午5時接獲35名港人求助及確認身處安全地方，其中12人身處太魯閣地區，已全數安全離開受影響區域。

黃金72小時已過 將動用重型機械

台灣中央災害應變中心昨公布，花蓮地震造成6人失聯、13人死亡、1145人受傷。新增死者為21歲胡姓女子，其遺體在太魯閣國家公園砂卡礑步道周五發現游姓一家中父親和11歲女兒的遺體相距20米處，被搜救犬發現。游家母親、8歲兒子與5歲女兒仍失聯，搜救人員希望確認位置，避免重型機械進場移除巨石時破壞身體。

另一對失聯的新加坡夫妻未有消息，花蓮警方稱翻查閉路電視得知兩人曾搭太魯閣線觀光巴士，途中落車地點不詳；中和礦場一人失聯。此前被列失聯的英國籍男子及其台籍女伴，以及花蓮合流綠水營地失聯的男子均獲確認安全。

現受困民衆集中在天祥地區，當局昨再撤走數十人。台內政部長林右昌前日稱預計今日可搶通道路，受困在天祥附近的民眾有望撤離；西寶國民小學受困民衆現况安全，可能是最後才搶通。受強震影響，蘇花公路下清水橋損毁，道路阻斷，經連夜搶修鋼便橋，昨晚6時單線雙向開放小型車通行。

累計逾600餘震 兩次逾6級

據台灣中央氣象署統計，截至昨早10時，地震後74小時內餘震累計603次，其中烈度6到7級2次，烈度5到6級21次。氣象署表示顯著有感地震134次（包括主震），小區域地震470次。

另外，花蓮民政處連同花蓮縣葬儀商業同業公會，為遇難者家屬在花蓮市立殯儀館設置聯合靈堂。民政處長明良臻表示，計劃舉辦法事超度罹難者。吉安鄉長游淑貞宣布減免火化費用，並幫助遺屬處理後事。

（花蓮大地震）

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