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港聞

港聞二

憾未救出康老師 搜救員自責欠經驗

【明報專訊】花蓮地震救援「黃金72小時」昨結束，數以百計救援人員連日搜救，包括首次在大地震出動的花蓮消防局特搜搜救犬小組。隊員王澤偉接受本報訪問，憶述地震首日到倒塌的天王星大樓搜救，自責經驗不足，否則或能救出遇難女教師「康老師」。亦有志願人員從正職請假，在救援現場參與後勤，讓前線人員無後顧之憂救災。

領犬搜索 嘆或沒做好決策

連日來王澤偉與其搜救犬拍檔翻過瓦礫、爬過山泥搜索被困者。他承認團隊成立僅3年，經驗較少，特別提到在天王星大樓救援時，「就是可能沒有做到很好的決策，可能會忽略一些點。如果我們再多確認，可能各個地方都讓牠去找看看的話，就可以增加找到（女教師）的機會」。他說搜救犬不僅是工作伙伴，更視之為家人，所以帶牠進入山區搜救心情複雜，擔心其受傷，甚至不慎跌落山崖，「有些路段是蠻驚險的，因為就是崩塌，然後可能走到的只有一公尺寬而已，旁邊就是峭壁」。

大批志願者待命 請假做後勤

在重災區太魯閣國家公園的救援指揮中心，除搜救人員在場，亦有大批志願者待命。志願特搜隊成員謝先生說主要負責後勤，連日前往各救災點運送物資。他說地震當日已馬上出動，志願人員沒薪津，均是從正職請假參與，旨在回饋社會。訪問中途謝突然收到指示，拋下一句「前面需要我幫忙了」就動身。

當地亦有不同慈善團體協助災民，其中基督教芥菜種會在其花蓮營地設收容所，提供獨立房間，至昨日約50人入住。該會執行長李肇家說，災民現時最迫切需要安全的居住環境和膳食，亦需要心理輔導。他說不少位處山區的原住民村落缺乏物資，例如飲用水，該會近日動員將逾700箱物資送到原住民手上。

（花蓮大地震）

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