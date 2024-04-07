明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

幸福時刻化塵 店家：只剩身上衣 無家可歸生計「斷了血」 重新再來「談得容易」

【明報專訊】台灣花蓮上周三（3日）7.2級大地震導致市內「幸福時刻早餐店」在數秒間坍塌，屋主吳氏夫婦接受本報訪問時稱，由女兒和女婿經營的早餐店是全家經濟支柱，無奈生意剛上軌道便遭地震摧毁，現在「都斷了血」。吳先生慨嘆自己興建的民宅被夷為平地，已一無所有，一家人仍在尋找住處，不敢想得太遙遠，「就剩下身上的衣服而已……我不知道明天情况又會是怎樣」。

位於花蓮市中心北濱街的「幸福時刻早餐店」是「下舖上居」，民宅由吳先生30年前與兄長出資興建，約一年前開業的早餐店則由女兒和女婿營運，結果於今次地震毁於一旦。吳先生地震時身處樓上，回想當刻情境仍膽戰心驚，但慶幸沒有造成人命傷亡。他說：「它是震很久、震很大，到最後一震，我的房子滑下去，地震就結束了，我是從二樓掉到一樓。」

地震後當局給予他們10分鐘入內取回物品，吳先生說當時只趕及取走電腦，「你十分鐘能夠拿什麼？每一件都必須要拿的」。他心愛彈奏的古典結他、家人的身分證明等，伴隨樓宇清拆，變成一片頹垣敗瓦，「挖土機開始挖的時候，都是心在淌血」。

女兒女婿小本經營 剛有起色遇震

吳太太感慨女兒和女婿小本經營的早餐店，好不容易走上軌道就遭遇地震，一家頓失經濟來源，「其實剛開始而已，他們收入大概一天有一兩千塊（新台幣）就已經很高興。好不容易最近才有一點起色，『今天有三千，哎呀有四千』，哪知道這一次……而且他們所有的收入都在裏面，一毛錢也沒拿出來」。吳太太回想，當初開店投入大量資金，如今已無力重頭開始，女兒和女婿現在一邊協助安頓兩老，同時四處求職。

談到日後打算，吳先生頓了半晌道：「我只能說一無所有，我年輕的時候，可能不那麼會掙錢，但是我會掙點小錢，讓家庭慢慢安居樂業……重新再來，可能講得比較簡單、談得容易。」

女兒一家擬搬離 兩老：根還在花蓮

吳氏一家目前居於慈善團體收容所，仍在尋找能夠負擔的單位，吳先生希望重回北濱街一帶居住，吳太太卻猶有餘悸。不過二人同稱，即使女兒一家災後決定離開花蓮發展，他們的根還在花蓮。吳太太直白地說：「我離不開花蓮，我出生在花蓮，不曉得外面世界是怎樣。」

明報記者 鄭啟智、賴俊傑 花蓮直擊

上 / 下一篇新聞