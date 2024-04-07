幸福時刻化塵 店家：只剩身上衣 無家可歸生計「斷了血」 重新再來「談得容易」

位於花蓮市中心北濱街的「幸福時刻早餐店」是「下舖上居」，民宅由吳先生30年前與兄長出資興建，約一年前開業的早餐店則由女兒和女婿營運，結果於今次地震毁於一旦。吳先生地震時身處樓上，回想當刻情境仍膽戰心驚，但慶幸沒有造成人命傷亡。他說：「它是震很久、震很大，到最後一震，我的房子滑下去，地震就結束了，我是從二樓掉到一樓。」

地震後當局給予他們10分鐘入內取回物品，吳先生說當時只趕及取走電腦，「你十分鐘能夠拿什麼？每一件都必須要拿的」。他心愛彈奏的古典結他、家人的身分證明等，伴隨樓宇清拆，變成一片頹垣敗瓦，「挖土機開始挖的時候，都是心在淌血」。

女兒女婿小本經營 剛有起色遇震

吳太太感慨女兒和女婿小本經營的早餐店，好不容易走上軌道就遭遇地震，一家頓失經濟來源，「其實剛開始而已，他們收入大概一天有一兩千塊（新台幣）就已經很高興。好不容易最近才有一點起色，『今天有三千，哎呀有四千』，哪知道這一次……而且他們所有的收入都在裏面，一毛錢也沒拿出來」。吳太太回想，當初開店投入大量資金，如今已無力重頭開始，女兒和女婿現在一邊協助安頓兩老，同時四處求職。

談到日後打算，吳先生頓了半晌道：「我只能說一無所有，我年輕的時候，可能不那麼會掙錢，但是我會掙點小錢，讓家庭慢慢安居樂業……重新再來，可能講得比較簡單、談得容易。」

女兒一家擬搬離 兩老：根還在花蓮

吳氏一家目前居於慈善團體收容所，仍在尋找能夠負擔的單位，吳先生希望重回北濱街一帶居住，吳太太卻猶有餘悸。不過二人同稱，即使女兒一家災後決定離開花蓮發展，他們的根還在花蓮。吳太太直白地說：「我離不開花蓮，我出生在花蓮，不曉得外面世界是怎樣。」

明報記者 鄭啟智、賴俊傑 花蓮直擊