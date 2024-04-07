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港聞

港聞二

落雨未澆熱情 七欖次日人聲更盛

【明報專訊】香港國際七人欖球賽昨繼續在香港大球場舉行，下午間中有雨亦無減球迷熱情。根據大會統計，昨日入場人數33,234，較首日增加9%。以氣氛好見稱的南看台昨午爆滿，一度需排隊等候進入。有連續兩日觀賽的新加坡遊客稱，昨日氣氛比首日更熱烈，料與丈夫留港5日消費2.7萬元。部分鄰近大球場的食肆樂見七欖帶動經濟，生意分別有兩至四成增長。

「星七欖沒港熱鬧」

昨午2時許，南看台已爆滿，觀眾一度需排隊等候進入。有觀眾不滿南看台等候時間過長，一名外國男子更試圖強行進入，被3名警員阻止，南看台其後增加反恐特勤在場視察。新加坡遊客陳女士首次來港觀看七欖，未因下雨影響觀賽興致，形容昨日氣氛比首日更好，「今（昨）日好多人打扮，也有即興表演」。她說新加坡亦有七欖，但沒有香港這麼熱鬧，「（吸引）這麼多人從全世界過來」，稱讚香港做得很好。

她說將與丈夫留港5日，預計消費2.7萬元。她昨到天地圖書購買49本書，花費逾7000元，笑言因自己十分喜愛閱讀，「香港有很多書可以選擇，比新加坡好很多」。

黃偉綸：盼港續辦類似大賽

本地觀眾Josie與好友到場觀賽，笑言下雨沒影響心情，更分享自己首次觀看七欖，惜趕不及觀看港隊女欖對泰國女欖的賽事，但認為她們贏得「好犀利」。她稱來大球場「兩成是看球，八成是來體驗氣氛」，希望政府未來能繼續舉辦如七欖等的大型賽事。

副財政司長黃偉綸、副政務司長卓永興及保安局長鄧炳強昨亦大球場觀戰。黃偉綸稱今年氣氛更勝往年，期望香港繼續舉辦更多類似的大型體育活動。鄧炳強說，今年是最後一次在大球場作賽，故下大雨也要來支持港隊全力出戰。他亦在facebook分享與《哈利波特》演員奧利華及占士菲力普斯兄弟的合照，感謝他們宣傳香港。美駐港總領事梅儒瑞昨亦有入場支持美國隊。

銅鑼灣食肆稱街上氣氛好轉

入夜後，不少七欖觀眾到銅鑼灣一帶餐廳用餐。英式餐廳BRICK LANE經理Kidman表示，首日生意如之前所料上升四成，人均消費約300至400元；昨日中午來餐廳消費的人數亦較首日增加兩至三成，期望今天生意能繼續保持增長。

位於銅鑼灣渣甸街的金域冰廳職員Sam亦稱，七欖首日為餐廳生意帶來兩三成增長，認為活動帶動經濟，「整體來說，整條街的氣氛是比復活節時的情况好一點」。不過，同一條街有燒鵝專營店負責人稱，近日生意仍沒平日旺，估計與部分熟客北上消費未回港有關。該負責人說，昨晚消費最多的是兩枱七欖球迷，合共約1600元。

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