河套擬建路駁古洞穿馬草壟 環團憂農地斬散

【明報專訊】馬草壟發展項目正做規劃及工程研究，相關方案仍未出台，不過土木工程拓展署近日公布另一項工程項目「落馬洲河套地區發展—東面連接道路」的簡介，稱為加強創科園對外交通聯繫，擬興建一條連接古洞北、途經馬草壟的道路。長春社公共事務經理吳希文稱，連接道路若在地面經過，馬草壟一帶相連農地將一分為二，有如當年落馬洲支線原有高架橋方案的翻版，令當地農地碎片化，生態價值下降。
吳希文指出，除了河套地區東面連接路，翻查2013年獲批的新界東北新發展區環評報告，亦顯示古洞新發展區以北擬建一條道路，一直向北伸延，走線與馬草壟區內天然河溪極接近，擔心若該連接路採路面走線，不但將農地一分為二，河溪生態亦可能受影響，包括在該河溪出沒、被國際自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄評為極度瀕危的金錢龜。
走線近河溪 生態恐受損
本報翻查馬草壟及蠔殼圍分區計劃大綱圖，擬議馬草壟發展項目以北的範圍，土地用途大多是農地，規劃意向「主要是保存和保護良好的農地、農場和魚塘，以便作農業用途」。
事實上，河套區東面連接道路的部分走線，位於濕地保育區及濕地緩衝區內，以及在擬議的蠔殼圍濕地保育公園範圍內穿過。該工程項目簡介稱，東面連接路設計將遵從馬草壟及蠔殼圍分區大綱圖的規劃限制，以及城規會編號12C內對濕地保育區和濕地緩衝區內發展的指引和標準。