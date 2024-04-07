馬草壟發展項目 10頃屬濕地緩衝區 環團憂如科技城改城規指引 局方：會做環評

長春社認為，繼新田科技城後再有北都項目「踩入」濕地緩衝區，擔心政府「照辦煮碗」以修改城規指引方式剔除相關緩衝區。資料顯示濕地緩衝區共1000公頃，兩個項目合計令11%消失。

明報記者 馬耀森

北都兩項目共佔11%緩衝區

發展局回覆稱，土拓署連同規劃署於2022年10月為古洞北新發展區以北的馬草壟地區展開規劃及工程研究，範圍部分坐落於濕地緩衝區，但不涉及濕地保育區。政府計劃今年內公布馬草壟地區初步發展方案，亦會做技術評估，至於項目時間表會於稍後決定。

佔地68公頃 擬建1.35萬伙

土拓署上月就馬草壟發展項目的工程項目簡介諮詢公眾，諮詢期由3月14至27日。簡介指出，政府2021年10月公布的《北部都會區發展策略》，馬草壟一帶的農地可納入古洞北新發展區，估計新增住宅單位可達1.2萬至1.35萬伙，若建成港深創新及科技園東部至古洞北新發展區的連接路，馬草壟一帶會成為港深創科園和古洞北的連接交匯點，可為創科企業提供便捷的社區服務和日常生活支援。

簡介稱，馬草壟發展項目佔地約68公頃，地處平原，南面為古洞北新發展區，西北面為蠔殼圍，項目主要包括住宅發展、政府、機構或社區設施等。政府正做的規劃及工程研究將制定項目的發展方案，並按研究結果制定發展大綱圖，其後就大綱圖及相關基礎建施做環評研究。

根據初步研究，該項目範圍內的主要生境為果園、已發展地區和植林區；區內的馬草壟溪及支流從鐵坑流至蠔殼圍，貫穿馬草壟地區，溪流兩旁的季節性濕草地及沼澤為野生動物形成一條河岸走廊。

環團：區內極危金錢龜棲息

長春社公共事務經理吳希文表示，馬草壟發展項目範圍內有大片相連農地，區內有天然溪流貫穿，河流兩岸形成淡水濕地生境，具高度生態價值，政府2013年獲批准的新界東北新發展區環評報告稱，當地天然溪流有俗稱金錢龜的三線閉殼龜出沒，吳稱若當地發展有可能影響河流生態。

吳希文又說，該項目部分範圍位於濕地緩衝區內，發展須符合濕地無損失的原則，門檻甚高，擔心繼新田科技城後，政府再以修改城規指引方式將部分濕地緩衝區剔除，以「遷就」馬草壟發展，壞先例一開再開，認為極不理想。

倡避緩衝區 省時更快上馬

吳認為政府應認真檢視北都未來房屋需求，是否仍要開發馬草壟的優質農地及淡水濕地以興建擬議的1.2萬至1.35萬伙，「可否由古洞北新發展區吸納部分住宅單位？是否發展必定要『踩入』敏感的生態地點？」他相信馬草壟發展範圍如可「避開」濕地緩衝區，可節省部分規劃時間，令該項目更快獲批准上馬。

（城市保育）