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港聞

港聞二

無資格申國際車牌 受惠駕照互換領港牌可外地駕駛

【明報專訊】國際駕駛許可證（International Driving Permit) 根據《1949年國際道路交通公約》簽發，根據公約，只要持有IDP，便可在已加入公約的國家或地區內駕駛，撇除香港，目前全球共有101個國家或地區加入公約。不過，中國沒加入公約，故內地人目前並沒方法可申領IDP。

美國法國接納內地駕照辦證

如僅持內地駕駛執照但希望出國自駕遊，視乎不同國家法規，部分國家如美國、法國等，接納內地人在中國公證處辦理的駕駛執照公證翻譯件，把執照翻譯成目的地的當地語言，經特定手續後便可在當地有限期內使用。

投訴人林先生原盼往日本及韓國，非當地人需持IDP或當地發出的駕駛執照才可在當地租車自駕遊，不承認以內地駕照及公證翻譯件租車。翻查資料，如無證駕駛，在日本最高可罰款50萬日元（約2.6萬港元）及監禁3年；韓國最高罰款100萬韓元（約5700多港元）及監察1年。

中國香港汽車會副會長李耀培表示，部分公約內國家亦認可以香港駕照在當地直接租車駕駛，或容許短期入境者憑香港駕照換領當地臨時駕照，由於內地駕照與香港駕照可互換，故內地人如想自駕遊，另一渠道為先來港換香港駕照，以香港駕照在外駕駛或辦理手續換領當地駕照。翻查資料，澳洲為其中一個可提供相關服務國家。

倡研放寬來港領國際牌

張欣宇：當為內地提供服務

香港發出的IDP有效期為一年，立法會議員張欣宇稱，今次事件固然屬運輸署出錯，但值得探討可否放寬容許內地人亦可來港申請IDP。

張欣宇說，據其了解，公約並沒規定IDP持有人需為發出國的居民，香港一直為內地接駁世界的橋樑，建議運輸署評估放寬後有何影響，如對本地人影響少可考慮放寬，「當為內地提供服務，亦有助增加收入」。

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