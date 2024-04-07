內地人指運署誤導獲發國際車牌 憂外地使用遭檢控

稱已強調「無香港身分證」

職員答交80元就得

內地居民林先生上月初持港澳通行證到金鐘運輸署牌照事務處以內地駕照申請免試簽發香港駕照，同月11日來港領取駕照時指職員誤導，沒香港身分證亦符合資格申請國際駕照，「問了3次，內地人、沒有香港身分證，真的可以？職員只說『交80元就得』。」林先生遂遞交申請，即時獲發國際駕照。

林稱，以為香港放寬申請要求，返內地後告知相熟內地中介，中介15日向運輸署查詢後，署方才知出錯致電通知其香港親友及其本人，稱國際駕照為誤發，已被註銷，要求林回港歸還，並稱會退回80元申請費。

過去一年3宗同類錯誤

投訴人關注出事會否援助

林質疑非個別事件，記者上月20日以朋友身分與其到金鐘聽取職員解釋。處方職員指當日負責個案的是入職數月新職員，故「不小心」誤發證件；又指接獲中介查詢才翻查資料，否則可能一直「發現不到出錯」。該職員又稱，目前署方處理國際駕照申請的電腦系統存漏洞（bug），未提示及禁止不符資格者申請。林不接納署方解釋，擔心有其他內地人同遭誤發國際駕照，不知情下在外地無牌駕駛，關注如被外地檢控，運輸署會否提供法律援助及負責律師費。

就林先生個案，運輸署回覆稱牌照處職員處理國際駕駛許可證申請時，初步審視是否合資格後，會交由另一人員審核，惟今次兩名職員均未留意到申請人沒持有香港身分證，故錯誤簽發證件。署方表示，事後發現過去一年處理逾35萬宗申請有3宗同類錯誤，現已通知相關人等，強調無論有否還證，均不可憑該證駕駛。

署方澄清，現時系統會就不符資格者提示，惟無否認系統不設禁止功能，稱會優化系統停止處理不符資格申請。翻查資料，運輸署擬今年第二季向立法會財委會申請3.13億元撥款，更換第五代電腦發牌系統。

至於如需要會否提供法律援助，運輸署無正面回應，僅稱不同國家或地區交通規例及要求不同，任何人如需到外地駕駛應了解及遵守當地交通法規。

議員指國際駕照具公信力

發無效證件違公約精神

本身為律師的立法會議員江玉歡稱，各國間未必有「聯網」可供檢查國際駕照持有人是否合資格持有，但若遇上交通意外，相信當地部門會聯絡香港運輸署，屆時或揭發證件無效。她相信，運輸署可代向當地政府解釋，但始終涉駕駛者個人責任，駕駛者仍面臨一定檢控風險。江續稱，國際駕照互認制度具公信力，如本港運輸署發出無效證件，會危害其他國家道路使用者安全，有違公約精神，批評運輸署犯低級錯誤，應紀律處分涉事職員。

李耀培：出事保險或不賠

中國香港汽車會副會長李耀培稱，牌照處職員每日處理大量申請，理應熟悉各項申請資格，申請經兩人檢查仍出錯不合理，反映運輸署監管不善，建議署方加強培訓、改善電腦系統，「一宗都不應有」。李說，誤發國際駕照後果嚴重，除有無牌駕駛違法風險，出現意外時若有人命傷亡，保險或因其國際駕照無效拒絕賠償，事主將損失慘重。

明報記者 孫澤芳