龍鼓灘廠雷暴下設備故障 百宗困𨋢 今年第三宗電壓驟降 議員促按困𨋢宗數罰款

中電致歉稱無可避免

中華電力總裁羅嘉進表示，昨午約1時29分雷暴警告生效，中電位於屯門龍鼓灘發電廠有高壓設備發生故障，引致40萬伏特的供電系統錄到0.1秒電壓驟降，其間電力供應沒有中斷。羅說，涉事供電系統為高壓供電系統，不同地區客戶或會受到電壓驟降影響。中電已即時安排工程人員檢查龍鼓灘發電廠內高壓設備，正調查事故原因，會於4星期內向政府提交報告。

被問及事故是否涉及維修檢查不足或天氣問題，中電會否檢討懲罰機制等，羅嘉進沒有回應，羅稱所有電力系統無可避免都會出現電壓驟降，公司會為客戶提供技術支援，探討不同方案，減低電力設備對電壓驟降敏感度。他對事件為市民帶來不便表示歉意，強調最重要找出事故原因，在可行範圍內採取改善措施。

兩電聯網 影響港燈用戶

港燈表示，由於港燈供電範圍以外的電力系統發生異常，港島區部分客戶可能感受到少於1秒的電壓驟降，電力供應隨即回復正常，其間電力供應沒有中斷。據悉，由於兩電聯網，中電上周六及昨日電壓驟降影響港燈用戶。

消防處表示，電壓驟降引發多宗被困升降機及火警鐘鳴響，截至昨午2時40分，共152宗被困升降機及16宗自動火警鐘鳴響報告。另外，港鐵指部分車站設備如扶手電梯及升降機等受到影響。

機電署促4周內報告

機電工程署表示，昨午約2時01分收到中電按機制通報事故，已即時派員到現場評估。機電署已要求中電盡快查明事故成因，並於事故4星期內交報告。

環境局：與中電商討獎罰

環境及生態局表示，政府十分關注數個月內中電電力系統數宗電壓驟降，指事故引致市民被困升降機，絕不理想。局方稱明白事情引起公眾對中電電力系統安全有懷疑，甚至不滿服務，政府已要求中電向公眾交代，並採取改善措施。環境局明白市民希望將電力驟降的影響包括在中電的電力協議下的獎罰機制，以加強對中電服務的規管，局方會就獎罰機制再與中電商討。

立法會議員田北辰表示，今年3次電壓驟降涉及不同原因，擔心電壓驟降會變為常態甚至失控。他說幸好3次均非上班日繁忙時間，否則相信會有更多人受困𨋢影響。他建議當局制定新罰則，就每宗受電壓驟降影響而發生的困𨋢向電力公司徵收罰款，長遠給予壓力，資助大廈升降機加裝「自動拯救裝置」。據他了解，「自動拯救裝置」類似後備電池，電壓驟降困𨋢時提供動力讓升降機到達最接近的樓層並開門，約10萬元一部。

理大電機及電子工程學系教授鄭家偉表示，行雷閃電季節會較常發生電壓驟降，若閃電劈中電纜固然有影響，擊中附近也會改變電場造成電壓驟降。高壓電力專業人員總會主席駱耀祥表示，發電廠有高壓設備故障比較罕見，但龍鼓灘空曠，若雷電能量很大，超出避雷及保護系統承受能力，的確可能破壞保護系統或零件。