網店Choco Cloud Kids結業 多人訂貨未到手

消委暫收14投訴 最多損失1.5萬

大批網民在facebook表示於涉案網店訂購了貨品未到手，懷疑受騙，有人更稱該公司新年狂推優惠券。事主Elaine（化名）說，光顧Choco Cloud Kids逾5年，一直認為該公司值得信賴，今年初開始，網站經常有九折優惠，她陸續下單購買各式各樣產品，包括化妝品、衣服、香水、牀單等，目前仍有不少貨物付款後未到手，損失約1700元。她發現該店結業後已報警及向海關舉報，無奈道：「應該冇得追，當買個教訓。」有事主稱上周三（3日）已發現該公司facebook消失，公司手機應用程式「冇晒資料」，致電該公司亦無人接聽，留言信箱也爆滿，無法留言查詢。

另一事主Nicola（化名）表示買了口罩仍未收貨，損失近200元，她說金額小，加上得知店主身處海外，沒期望能討回損失，因此沒向海關及消委會投訴。

Choco Cloud Kids的facebook昨已不能進入，其網頁則上載結業通告，稱由於公司嚴重資不抵債，在沒有新資金注入下，已無法繼續營運，已於在本月4日按勞工法例遣散所有員工並結業，正安排清盤。記者昨到訪Choco Cloud Kids荔枝角的「自提點」，店舖關上鐵閘，門口堆放卡板和紙箱等雜物。