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網店Choco Cloud Kids結業 多人訂貨未到手

【明報專訊】開業逾10年的生活百貨代購網站Choco Cloud Kids日前結業，解釋因資不抵債無法繼續營運，已遣散所有員工，正安排清盤。消委會表示至昨晚共接獲14宗相關投訴，共涉款15,603元，最高金額的投訴涉4784元；海關亦確認收到相關舉報。有光顧逾5年的顧客稱，該網店年初起經常推折扣優惠，3月落單要5月才收貨，前日原打算上網再看看有什麼新貨，結果發現網店已結業，損失近2000元。

消委暫收14投訴 最多損失1.5萬

大批網民在facebook表示於涉案網店訂購了貨品未到手，懷疑受騙，有人更稱該公司新年狂推優惠券。事主Elaine（化名）說，光顧Choco Cloud Kids逾5年，一直認為該公司值得信賴，今年初開始，網站經常有九折優惠，她陸續下單購買各式各樣產品，包括化妝品、衣服、香水、牀單等，目前仍有不少貨物付款後未到手，損失約1700元。她發現該店結業後已報警及向海關舉報，無奈道：「應該冇得追，當買個教訓。」有事主稱上周三（3日）已發現該公司facebook消失，公司手機應用程式「冇晒資料」，致電該公司亦無人接聽，留言信箱也爆滿，無法留言查詢。

另一事主Nicola（化名）表示買了口罩仍未收貨，損失近200元，她說金額小，加上得知店主身處海外，沒期望能討回損失，因此沒向海關及消委會投訴。

Choco Cloud Kids的facebook昨已不能進入，其網頁則上載結業通告，稱由於公司嚴重資不抵債，在沒有新資金注入下，已無法繼續營運，已於在本月4日按勞工法例遣散所有員工並結業，正安排清盤。記者昨到訪Choco Cloud Kids荔枝角的「自提點」，店舖關上鐵閘，門口堆放卡板和紙箱等雜物。

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