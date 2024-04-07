曾被指積壓處理申請 註冊局：已辦清

勞福局回覆稱，社工註冊及續期申請、相關會議及後續工作屬註冊局職能範疇，其行使的是法例授予的公權，社會期望註冊局時刻以公眾利益為依歸，不偏不倚履行其法定職責。

進修平台停運惹質疑 局方：資訊發達

註冊局多年前推出「自願持續專業發展計劃」，鼓勵社工進修，並開設網上平台讓社工獲取資訊及上載紀錄。註冊局去年底通過停運平台，有成員擔心會向社工發放不支持持續進修的信息。翻查會議紀錄，有成員曾認為計劃存在私隱的法律風險，局方亦未能監管和核實平台資料是否準確。伍解釋，現時資訊發達，社工能輕易從不同渠道接觸各類進修資訊，加上有團體專門從事相關工作，故停運平台，將繼續探討如何更有效推動持續專業發展路向。

註冊局部分會議時間長，前年2月一次會議由晚上約7時持續至翌日零時半。有成員透露，部分成員因上班未能於日間開會，主席其後「劃線」晚上11時結束會議，若未能完成討論則擇日續會，情况有所改善。

另官網顯示「註冊局全體會議」會議紀錄更新至去年9月，此後的未有上載。有成員向本報稱，註冊局秘書處能力「不達標」，導致與會者在缺乏會議紀錄參考下開會，並不理想。會議紀錄顯示，成員曾討論採用人工智能協助撰寫，惟有與會者憂內容外泄而遭否決。伍回應稱，開會時間受議程複雜程度及跟進事項等影響，與會者亦需有合理發言時間，會適時檢視確保效率；會議紀錄節錄版於備妥後會盡快上載。