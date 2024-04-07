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陳虹秀入選紀委備選名單風波 膠着逾年未刊憲 政府研修例增社工註冊局委任成員

【明報專訊】本報去年報道，「陣地社工」陳虹秀因「官司纏身」，勞工及福利局不點名要求社會工作者註冊局（下稱註冊局）重新考慮其出任「紀律委員會備選委員小組」成員的提名；事隔逾年，事件仍膠着。有註冊局成員向本報稱，註冊局有多項管治及運作問題（見表），民選成員較委任成員多，導致部分議題遭否決，雙方就「技術問題」爭持不下，未能就社工違反國安罪行訂立處理機制。有關註冊局「角色、改革及發展」議題，已列入立法會福利事務委員會待議事項。據悉，政府正研究修例，包括加入更多委任成員。勞福局表示，若註冊局有違公眾期望或運作失效，會視乎情况採取適當行動。

明報記者 施晉宇 梁敏琪 張煒明

被指多問題 政府：倘運作失效會行動

負責處理社工違紀行為的紀律委員會備選委員小組，新一屆成員原定去年上任，惟政府至今未刊憲，註冊局亦未在官網更新名單。有成員向本報透露，註冊局認為即使未刊憲，亦不影響委任的有效性，故已安排小組成員處理違紀行為。翻查會議紀錄，註冊局去年6月曾致函勞福局，期望對方能清晰指出「要求公平公正處理相關事宜」的詳情。註冊局主席伍銳強日前書面回覆本報稱，仍待勞福局回覆，至今按《社會工作者註冊條例》處理投訴個案，包括委任紀律委員會召開聆訊，無個案因此受阻。勞福局回覆本報時重申，已要求註冊局先認真處理及回應部分成員就提名人選的強烈關注，確保獲委任成員均能依法履職，有效監察社工專業操守。

內部分歧 未訂處理國安案底機制

《港區國安法》生效後，勞福局曾要求註冊局訂立機制，處理觸犯危害國安罪行社工之註冊。據悉，註冊局內部意見分歧，有成員認為應檢視社工過往所有案底以決定是否續牌；有成員則認為續牌只需參考社工過去一年情况，否則與昔日已審批續牌的決定「自相矛盾」。有成員認為煽動等罪行，在國安法生效前僅屬刑事，對於機制應涵蓋哪些國安罪行未有共識，有待進一步尋求法律意見。伍銳強回覆稱，如有申請續期的社工曾被定罪，包括但不限於危害國安罪行，註冊局可審議其資格並按《條例》拒絕申請。

去年在立法會福利事務委員會提出討論註冊局「角色、改革及發展」的工聯會議員鄧家彪稱，政府已開始研究有關議題，惟未有透露改革方向。他說「黑暴」事件後，註冊局仍為違法社工續牌，令社會有審批不公的印象，他認同要重整架構，加入更多非業界代表。

對於增加委任成員，業界擔憂會「趕盡殺絕」曾違法社工，鄧認為毋須過分憂慮，架構重整只為重建社會對註冊局信心，洗脫成員因意識形態相近而互相維護的印象，相信即使增加委任成員，註冊局仍會按專業方式審批續牌。

鄧家彪撐重整架構重建公信

現8民選6委任1官方 社總稱合理

現時社工註冊條例規定，註冊局由8名民選、6名委任成員及1名社署代表組成。社會工作者總工會會長張志偉認為屬合理比例，社工是否違反專業操守，與業界服務及實際情况「息息相關」，需確保足夠選任成員才能有效判斷；而民選成員亦非有「壓倒優勢」，其他專業界別仍可按情况質疑，非由選任成員「說了算」，相關機制行之有效。他說暫未聽到註冊局將改革的消息，而立法會會期剩餘時間不多，料未必趕及今年尾註冊局換屆前完成修例。他建議政府諮詢業界意見，而非單方面制訂改革方案。

社福界議員狄志遠稱，若政府為提高影響力而增加委任成員人數，做法不理想，有違註冊局尊重業界聲音及平衡各方意見的原意。他說註冊局並非政治角力場，職能之一是按指引處理續牌申請，呼籲成員續以專業角度，而非因應個人及申請人的政治立場辦事。

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