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港聞

港聞二

分娩後拋嬰出窗 菲籍女認瞞出生罪

【明報專訊】21歲菲律賓籍女子於寓所誕下女嬰，其後發現女嬰沒心跳，認為已死，遂將嬰屍扔出窗外。她事後承認不應棄置嬰屍，僅在大腦一片空白下犯錯。事隔逾4年，她昨於高院承認「隱瞞嬰兒的出生」罪，保釋至5月3日判刑，以索取感化報告。法官明言不一定判感化令，會考慮所有判刑選項。

菲籍被告Villanueva Jill Naomi Garcia（現25歲）為遊樂場兼職接待員，原就誤殺罪受審，現承認「隱瞞嬰兒的出生」的交替控罪。案情稱，被告與母親在大嶼山一單位同住，她2020年2月1日清晨在單位洗手間誕下女嬰，將嬰屍丟出後巷。途人發現後報警，救護人員證實女嬰已死亡。其後在警員查問下，被告神情緊張和臉色蒼白。警員發現單位外的水管有染血紙巾，遂拘捕被告。

被告在錄影會面承認，2019年7月工作時結識一名巴基斯坦籍男子，其後發生性行為，男方無用安全套。她數周後發現懷孕，但只告知上司，沒告訴母親。同年9至12月之間，她因腹痛、陰道出血等到醫院求診，醫生建議繼續跟進，但她自行出院以免被母發現。其間她未決定應否墮胎，曾返菲律賓探親。

屬誤殺交替控罪 法醫：嬰或早夭

被告透露，巴籍男子知道她懷孕後，願支付5000元購買墮胎藥，但她不同意。直至2020年1月31日，她回家感到不適，翌日凌晨在洗手間誕下女嬰。她稱嬰兒出生後沒反應、沒哭泣，檢查後感覺不到有心跳，遂用衣服包裹嬰兒，從窗戶丟出街外。負責驗屍的法醫表示，女嬰死於身體多處受傷，包括頭皮瘀傷和頭顱骨折，但無證據表明女嬰出生後有自主呼吸，可能出生時已夭折。

【案件編號：HCCC 232/23】

相關字詞﹕高等法院 大嶼山 隱瞞嬰兒出生 菲律賓

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