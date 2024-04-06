踏單車中英街走私貓狗 兩人被捕

均持禁區紙 7幼崽健康良好

康恩稱，香港海關與內地海關合作，上月展開第二輪針對非法進口動物的行動，根據情報及調查，發現有走私分子涉經沙頭角中英街非法進口動物至港。海關於3月24及26日進行執法行動，分別截查兩名被捕人，發現60歲男子於手提袋放置3隻貓及1隻狗（圖，海關提供），61歲女子則持有3貓。兩人均無進口動物許可證，涉嫌非法進口動物被捕，正保釋候查。據了解，兩人皆本地人，均持「禁區紙」，案發於傍晚約6至7時。

涉案6貓品種分別為英國短毛貓、緬因貓及布偶貓，狗則屬比熊犬。康恩稱，牠們正由漁護署照顧，經獸醫檢查確認健康良好，將接受不少於120日的隔離檢疫。

康恩相信涉案集團只運作了很短時間，以金錢利誘他人將動物非法帶來香港。他提醒，任何人輸入動物來港前要先申領許可證，違者最高罰款5萬元及監禁1年。據了解，有關寵物結案後或會供市民領養。