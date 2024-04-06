住戶月入中位升至3萬 中西4連冠觀塘續包尾

17區金額皆升 灣仔獨跌

根據統計處數字，全港所有住戶每月入息中位數首三位依次為中西、灣仔及西貢，分別有4.26萬、4.05萬及4.04萬元，排名與前年一樣；而尾三位依次為觀塘、深水埗及黃大仙，分別有2.4萬、2.41萬及2.51萬。除灣仔住戶每月入息中位數下跌1300元，其餘17個區的住戶入息中位數均較前年增長。

全港人口增18.8萬

人口方面，全港去年有2,700,400個家庭住戶，較前年增加29,300戶，住戶平均人數為2.7；陸上非住院人口（即除公共機構或社團院舍的住院者及水上居民以外的居港人口）則有7,447,700，較前年多18.8萬人，當中人口最多的首5區依次為沙田、元朗、觀塘、屯門、東區，分別有700,300、670,000、666,500、532,000及520,200。

黃大仙東區最老 離島41歲最年輕

去年18區人口年齡中位數與前年一樣為46歲，其中最年長的是黃大仙和東區，中位數達50歲，其次為觀塘和葵青，中位數為49歲，均較前年增一歲；最年輕為離島，中位數為41歲，較前年減一歲。

全港最多住戶居於自置物業的地區為西貢，有66%，其次為大埔和荃灣，分別有65.4%和59.7%；最少住戶居住自置物業的依次為觀塘、葵青及深水埗，分別有30.2%、33.9%及39.3%。整體全港自置居所住戶百分比為50.4%，較前年跌1.1百分點。