「服刑無悔意」 防護中心前顧問醫生除牌一年

甘啟文前年認欺詐行為失當

去年醫委聆訊自言無獲利

判辭提到，甘在初步偵訊委員會陳辭中表示，自己從中並沒獲得任何個人經濟利益，認罪及賠償是因考慮到定罪風險及敗訴會失去扣減刑期的機會，因此作出「艱難的決定」。

聆訊小組認為，甘暗示自己無辜，亦不想承認6項刑事指控和退還涉案款項，其陳辭顯然與法官在判刑理由所寫的內容不符，認為他所犯的刑事罪行嚴重，涉及長期不誠實和失信行為。小組續指，甘已服畢刑期，但仍不見他有悔意，而且試圖向委員會辯解自己的錯誤行為。

判辭指出，考慮到必須讓公眾保持充分的信心、相信他們諮詢的註冊醫生都是正直和值得信賴的人，缺乏這些品質的人很難成為合適的醫生行醫；個案性質嚴重，加上被告無悔意，決定判處除牌一年，不設緩刑。

衛生署回覆本報查詢表示，知悉香港醫務委員會就部門一名前顧問醫生涉及刑事罪行裁決，該人早年已離職。

甘啟文涉於2005至2014年在衛生防護中心工作期間，在未經衛生署批准下，與世衛、日本國立感染症研究所及創新診斷基金會簽訂協議，由他有份創立的「香港微生物學醫生協會」提供逾420萬元服務，並以他獨立控制的銀行戶口收款，被廉署控告。

2022年甘啟文於開審前認罪，獲減刑23%，加上法官認為甘已向政府全額賠償、對公共衛生有重大貢獻等，最終被判監31個月。