T4造價升5倍 林世雄：現有方案聽民意修改空間細

稱沙田繞道無助解擠塞

有建議認為應集中興建沙田繞道，並將大老山公路T6橋擴闊工程增建往九龍支路，令馬鞍山車輛不需經沙田區內前往青沙公路及城門隧道。林稱是「誤解」，指出沙田繞道建成後，車流仍會駛經沙田市中心， 只是「早啲將車流帶落大埔公路沙田段」，無助解決該路段擠塞。

林認為沙田繞道料2039年後建成，T4卻有迫切需要，6年內建成即於2030年解決問題，繞道與T4可互補；未來新界東有大量發展項目，T4並非只屬地區項目。他稱現有方案經幾年深入諮詢，且於2021年底刊憲，修改空間細。

林表示，T4建成後，繁忙時間往來馬鞍山市中心與城門隧道公路（往荃灣）及青沙公路（往西九龍）分岔點行車時間，將由約20分鐘減至約12分鐘；圓洲角小瀝源至城門隧道公路/青沙公路分岔點，由15分鐘減至9分鐘；石門至大圍市中心由15分鐘減至8分鐘；馬料水到沙田站由20分鐘減至5分鐘。