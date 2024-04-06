明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

T4造價升5倍 林世雄：現有方案聽民意修改空間細

【明報專訊】立法會財委會原定上月底審議造價71.6億的沙田T4號主幹路撥款申請，最終當局在審議前以補充文件為由抽起議程。運輸及物流局長林世雄昨在《星島》及《文匯報》刊出的專訪表示，政府落實T4主幹路意願堅決，會繼續解說，撥款申請文件經潤飾後，爭取暑假前再交財委會。對於現時造價較2006年刊憲時的11億元飈升5倍多，林稱當年未到詳細設計階段，造價只屬初步估算，現有方案為聽民意後的改善方案，包括將高架橋變隧道，增設單車徑、行人路、隔音屏障等，工程難度及主幹道長度均增加，加上通脹，新舊方案難比較，「唔係橙同橙比較，而係橙同蘋果嘅區別」。

稱沙田繞道無助解擠塞

有建議認為應集中興建沙田繞道，並將大老山公路T6橋擴闊工程增建往九龍支路，令馬鞍山車輛不需經沙田區內前往青沙公路及城門隧道。林稱是「誤解」，指出沙田繞道建成後，車流仍會駛經沙田市中心， 只是「早啲將車流帶落大埔公路沙田段」，無助解決該路段擠塞。

林認為沙田繞道料2039年後建成，T4卻有迫切需要，6年內建成即於2030年解決問題，繞道與T4可互補；未來新界東有大量發展項目，T4並非只屬地區項目。他稱現有方案經幾年深入諮詢，且於2021年底刊憲，修改空間細。

林表示，T4建成後，繁忙時間往來馬鞍山市中心與城門隧道公路（往荃灣）及青沙公路（往西九龍）分岔點行車時間，將由約20分鐘減至約12分鐘；圓洲角小瀝源至城門隧道公路/青沙公路分岔點，由15分鐘減至9分鐘；石門至大圍市中心由15分鐘減至8分鐘；馬料水到沙田站由20分鐘減至5分鐘。

相關字詞﹕林世雄 運輸及物流局 立法會財委會 沙田 T4主幹路工程

上 / 下一篇新聞

申覆核車牌查冊新規 記協：傳媒無一獲批 指損新聞自由 違蔡玉玲案判決
申覆核車牌查冊新規 記協：傳媒無一獲批 指損新聞自由 違蔡玉玲案判決
首非白衣7‧21暴動罪成 官指還擊「以暴易暴」
首非白衣7‧21暴動罪成 官指還擊「以暴易暴」
上水老婦伏屍坑渠疑捱撞 涉不顧而去司機被捕
上水老婦伏屍坑渠疑捱撞 涉不顧而去司機被捕
距開審年半 立場案4‧29裁決
距開審年半 立場案4‧29裁決
【日月掠影】1980年5月20日：港團北上 洽粵港經濟合作
【日月掠影】1980年5月20日：港團北上 洽粵港經濟合作
花蓮表面復常 經濟命脈旅業重創 旅館訂單一夜消失 政府：與業界洽對策 獎賞吸遊客
花蓮表面復常 經濟命脈旅業重創 旅館訂單一夜消失 政府：與業界洽對策 獎賞吸遊客
82人撤太魯閣 包括4港人 山崩步道揭兩遺體 身分待確認
82人撤太魯閣 包括4港人 山崩步道揭兩遺體 身分待確認
採訪手記：復常韌力超想像 官樂助傳媒報道
採訪手記：復常韌力超想像 官樂助傳媒報道
花蓮大地震 70年茶店寄三代情 除非強制不願撤離
花蓮大地震 70年茶店寄三代情 除非強制不願撤離
教職員涉誘童拍裸照被捕 跨國行動未揭本地受害人 另12人下載童色片落網
教職員涉誘童拍裸照被捕 跨國行動未揭本地受害人 另12人下載童色片落網
繼父非禮13歲女 「迹近強姦」囚4年
繼父非禮13歲女 「迹近強姦」囚4年
官：被視為父親毁信任 社協義工非禮男童囚7月
官：被視為父親毁信任 社協義工非禮男童囚7月
美亞家族命案 控謀殺鄭櫻李首上庭
美亞家族命案 控謀殺鄭櫻李首上庭
改身分證性別安排 平機會：毋須介入 朱敏健卸任主席在即 稱「族內歧視」未立法不遺憾
改身分證性別安排 平機會：毋須介入 朱敏健卸任主席在即 稱「族內歧視」未立法不遺憾
職工會條例擬修 參考23條
職工會條例擬修 參考23條
私家車飛鵝山墜坡 消防游繩救出重傷司機
私家車飛鵝山墜坡 消防游繩救出重傷司機
升格大學應科大可同時申 東華學院：積極考慮
升格大學應科大可同時申 東華學院：積極考慮
「服刑無悔意」 防護中心前顧問醫生除牌一年
「服刑無悔意」 防護中心前顧問醫生除牌一年
住戶月入中位升至3萬 中西4連冠觀塘續包尾
住戶月入中位升至3萬 中西4連冠觀塘續包尾
踏單車中英街走私貓狗 兩人被捕
踏單車中英街走私貓狗 兩人被捕
分娩後拋嬰出窗 菲籍女認瞞出生罪
分娩後拋嬰出窗 菲籍女認瞞出生罪
九市速遞：廣交會月中開 港澳採購報名增 包括香港美德英商會 政策改善簽證更快
九市速遞：廣交會月中開 港澳採購報名增 包括香港美德英商會 政策改善簽證更快
九市速遞：深圳4男偷排污 補種珊瑚獲輕判
九市速遞：深圳4男偷排污 補種珊瑚獲輕判
九市速遞：珠海推口岸接駁巴 免費去山姆店
九市速遞：珠海推口岸接駁巴 免費去山姆店
九市速遞：馬會搭橋 從化政府來港招商
九市速遞：馬會搭橋 從化政府來港招商
九市速遞：東莞學校今年試開高中港澳班
九市速遞：東莞學校今年試開高中港澳班
灣區手記：翻譯機 ／文：尚東美
灣區手記：翻譯機 ／文：尚東美
【Emily】港隊暫15奧運賽項獲入場券 立會文件有遺珠 劍神劍后已入閘
【Emily】港隊暫15奧運賽項獲入場券 立會文件有遺珠 劍神劍后已入閘
【Emily】教局提建「國際教育樞紐」無寫「目標」 惹葉劉嬲嬲
【Emily】教局提建「國際教育樞紐」無寫「目標」 惹葉劉嬲嬲
【Emily】港航送學校千張機票 可去京滬要交計劃書
【Emily】港航送學校千張機票 可去京滬要交計劃書
【Emily】周守仁拍DSE打氣動畫 教家長製水果茶減壓
【Emily】周守仁拍DSE打氣動畫 教家長製水果茶減壓
【Emily】環署大專生實習 月薪11K
【Emily】環署大專生實習 月薪11K