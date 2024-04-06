T4造價升5倍 林世雄：現有方案聽民意修改空間細

【明報專訊】立法會財委會原定上月底審議造價71.6億的沙田T4號主幹路撥款申請，最終當局在審議前以補充文件為由抽起議程。運輸及物流局長林世雄昨在《星島》及《文匯報》刊出的專訪表示，政府落實T4主幹路意願堅決，會繼續解說，撥款申請文件經潤飾後，爭取暑假前再交財委會。對於現時造價較2006年刊憲時的11億元飈升5倍多，林稱當年未到詳細設計階段，造價只屬初步估算，現有方案為聽民意後的改善方案，包括將高架橋變隧道，增設單車徑、行人路、隔音屏障等，工程難度及主幹道長度均增加，加上通脹，新舊方案難比較，「唔係橙同橙比較，而係橙同蘋果嘅區別」。
稱沙田繞道無助解擠塞
有建議認為應集中興建沙田繞道，並將大老山公路T6橋擴闊工程增建往九龍支路，令馬鞍山車輛不需經沙田區內前往青沙公路及城門隧道。林稱是「誤解」，指出沙田繞道建成後，車流仍會駛經沙田市中心， 只是「早啲將車流帶落大埔公路沙田段」，無助解決該路段擠塞。
林認為沙田繞道料2039年後建成，T4卻有迫切需要，6年內建成即於2030年解決問題，繞道與T4可互補；未來新界東有大量發展項目，T4並非只屬地區項目。他稱現有方案經幾年深入諮詢，且於2021年底刊憲，修改空間細。
林表示，T4建成後，繁忙時間往來馬鞍山市中心與城門隧道公路（往荃灣）及青沙公路（往西九龍）分岔點行車時間，將由約20分鐘減至約12分鐘；圓洲角小瀝源至城門隧道公路/青沙公路分岔點，由15分鐘減至9分鐘；石門至大圍市中心由15分鐘減至8分鐘；馬料水到沙田站由20分鐘減至5分鐘。